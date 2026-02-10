Великденски пости 2026: Кога започват и какво се яде по дни

За християните Великия пост е 49 дни ( 7 седмици) на духовно пречистване и подготовка за светлия християнски празник Възкресението Христово. Православната църква ще празнува Великден на 12 април 2026 г., докато католиците го празнуват седмица по-рано, на 5 април.

Великденски пости 2026 - кога започват

Църквата съветва всеки, който планира да пости, да се консултира с лекар, за да избегне здравословни проблеми. Особено строги ограничения трябва да се спазват в първия ден на Великия пост и Разпети петък, когато вярващите, заедно с духовенството, литургично преживяват смъртта и погребението на Исус Христос. В допълнение към хранителните ограничения, постът включва въздържание от вредни навици, шумни празненства и забавления.

Кога може да се яде риба през Великденските пости?

Великият пост е базиран на примера на Исус Христос, който според Новия завет е постил в пустинята в продължение на 40 дни. Числото 40 определя основната концепция за пост, но в случая той е 49 дни.

През 2026 година Великденските пости започват на 23 февруари (понеделник след Сирни Заговезни) и продължават до 11 април включително, като приключват с Великден (Възкресение Христово) на 12 април. Постът започва 7 седмици преди Възкресение Христово (Великден), веднага след Сирни Заговезни.

След Цветница идва Страстната седмица (6–11 април), време на особено строг пост и дълбока молитва. През тези дни християните литургично преживяват страданията на разпнатия Христос, неговата смърт и погребение. Страстната седмица продължава 6 дни.

По време на Великия пост църквата препоръчва въздържание от животински храни: месо, млечни продукти и яйца. В понеделник, сряда и петък на вярващите са позволени само сухи храни: хляб, зеленчуци, плодове, вода.

Календар на храните за Великия пост 2026

Понеделник, сряда, петък може да се яде суха храна (хляб, вода, зеленчуци, плодове). В дните вторник и четвъртък може да се яде топла храна без олио. В дните събота и неделя може да се яде топла храна с олио.

Специално правило важи за Велика събота преди Великден - ​​разрешена е само суха храна или пълно въздържание от храна до вечерната служба. Месо, млечни продукти, яйца и алкохол са забранени.

Рибата е разрешена само на два християнски празника - на Благовещение и Цветница.

Спазването на поста помага не само за прочистване на тялото, но и за духовно настройване към честването на Възкресението Христово, за изпитване на хармония и вътрешен мир.

