Община Стара Загора: Пресича се без разсейващи GSM-и и слушалки

„Тик-ток може да почака, безопасността започва с теб!“ - под този атрактивен наслов Община Стара Загора проведе днес образователна дискусия по повод Европейската седмица на мобилността. Над 50 ученици на възраст между 14 и 16 години от няколко старозагорски гимназии взеха участие в разговора в заседателна зала „П. Р. Славейков“. За тийнейджърите безопасността на пътя е извънредно важна, те трябва да са запознати с всички правила, задължителни за пешеходците - аз зная това като баща на ученик на същата възраст. С тези встъпителни думи зам.-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев се обърна към младежите, за да се аргументира защо са поканени на тази среща. В дискусията от страна на Община Стара Загора участие взеха още директорът на Дирекция „Обществен транспорт, чистота, екология и озеленяване“ Росица Копривчина, началникът на отдел „Обществен транспорт“ Бояна Делева, началникът на отдел „Екология, озеленяване и гори“ Пламен Йорданов и др.

Какви събития се случват в тази заседателна зала, зад чии банки са седнали и по какви правила работи местната власт - това разясни накратко на деветокласниците и десетокласниците Радостин Танев. Той припомни на младите хора и в кои старозагорски училища и детски градини вече събират своите отпадъци разделно и защо това малко усилие от страна на всеки от тях ще доведе до голяма полза за околната среда.

Какви са новите правила за пешеходци обясни по време на дискусията полицейски инспектор Желязко Желязков от сектор „Пътна полиция“. Община Стара Загора и ОД на МВР имат много ползотворни съвместни инициативи, отбеляза инспектор Желязков.

Пред учениците той акцентира особено обстойно защо мобилните устройства трябва да бъдат прибрани, когато пресичат уличното платно. Телефонът не трябва да се използва, защото разсейва, слушалките също отклоняват вниманието ви и са опасни, защото няма да чуете шума от приближаващите се автомобили, разясни подробно на учениците инспектор Желязков. Не заради глобата от 100 лева, а заради собствената ви безопасност е много важно да се огледате внимателно, преди да стъпите на платното, да пресичате на обозначените места - само на пешеходни пътеки, даде практични съвети експертът. Той поясни, че е препоръчително когато се движат в тъмната част от денонощието учениците да имат светлоотразителни елементи на дрехите си или пък да носят дрехи в светъл цвят, за да са забележими за водачите.

Не бива да управлявате електрически тротинетки, ако не сте навършили 16 години, а каската е задължителна, съобщи още полицейски инспектор Желязков. Той припомни накратко правилата за управление на велосипед, както и за ползването на обезопасителен колан, когато се возят в автомобил.