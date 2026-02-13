Община Стара Загора с атрактивно участие на „Ваканция & СПА Експо“ 2026

Екипът на отдел „Туризъм“ към Община Стара Загора участва в най-голямото туристическо изложение в България – „Ваканция & СПА Експо“. 42-ото издание на международното събитие се провежда от 12 до 14 февруари 2026 г. в Интер Експо Център, град София. Всички желаещи могат да посетят изложението от 10.00 ч. до 18.00 ч. и да се запознаят с историята, културата и развлеченията в Стара Загора. Специален акцент в участието на Общината тази година е една от най-обичаните и разпознаваеми атракции в града – Зоопарк Стара Загора.

Като първия извънстоличен зоопарк в България, той има дългогодишна история и значим принос към развитието на образователния и семеен туризъм в региона. По време на изложението посетителите имат възможност да се запознаят с богатото биоразнообразие, което зоопаркът предлага – над 80 вида бозайници, птици и земноводни от почти всички континенти.

Щандът на Община Стара Загора бързо се превърна в истинска атракция за малки и големи. Представители на зоопарка допринесоха за неповторимата атмосфера, като доведоха със себе си зайци, папагали и африкански охлюви. Животните предизвикаха огромен интерес и се превърнаха в любимци на посетителите, които с усмивка се снимаха и научаваха любопитни факти за техния начин на живот.

При официалното откриване на Експото, Министърът на туризма - Мирослав Боршош, отдели специално внимание на щанда на Стара Загора и поздрави за атрактивното представяне.

С участието си в международното туристическо изложение „Ваканция и СПА“, Община Стара Загора утвърждава позицията си на привлекателна туристическа дестинация, съчетаваща природни дадености, образователни инициативи и възможности за семейни преживявания. Представянето на зоопарка е част от цялостната стратегия на Общината за популяризиране на местните забележителности и насърчаване на устойчивия туризъм.