Общинският съвет на Стара Загора препотвърди решението си за удължаване на срока за реализация на МБАЛ "Сърце и мозък"

На днешното извънредно заседание на Общинския съвет в Стара Загора бяха разгледани 16 предложения. Първата точка беше свързана с решение на местния парламент, върнато за ново обсъждане от областния управител. То касае упълномощаването на представителя на Община Стара Загора в Общото събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“ АД да гласува за удължаване от 72 на 96 месеца на срока за реализация и въвеждане в експлоатация на инвестиционния проект МБАЛ „Сърце и Мозък“ в Стара Загора.

Предвижда се и сключването на допълнително споразумение с „Търговска Лига – Глобален Аптечен Център“ АД при условията, поискани от инвеститора, с оглед напредналия етап на реализация и разширяването на проекта с допълнителни функционални и високотехнологични елементи.

Върнатият за ново обсъждане акт беше включен в дневния ред на днешното заседание. Общинският съвет препотвърди решението си с мнозинство при гласуване.

Останалите 15 предложения бяха свързани с продажба на поземлени имоти в землищата на Стара Загора и населени места от общината.

Зам.-кметът на Община Стара Загора Павлина Делчева посочи, че след отпадането през януари 2026 г. на мораториума върху земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ е извършен внимателен анализ съвместно с общинската и областната служба „Земеделие“, Държавната служба „Земеделие“ и Държавното горско стопанство.

„Отделени са имотите, които са недопустими за продажба, сред които пасища и друга публична общинска собственост. Много хора са подали заявления в Общината и очакваха възможността да закупят тези земи“, обясни Делчева.

Предстоящите търгове ще бъдат публични и ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Стара Загора. Очаква се това да стане в средата на октомври 2026 г.