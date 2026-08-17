"Летящите книги" превърнаха четенето в приключение за децата в Стара Загора

В Стара Загора днес се проведе инициативата „Летящите книги“, която събра около 15 деца на възраст между 6 и 12 години и ги потопи в света на книгите по забавен, вълнуващ и изпълнен с въображение начин. Събитието е организирано от Съвета на младите омбудсмани с активното участие на членовете на съвета Виктор Донев и Анна-София Георгиева. В продължение на час и половина днес децата се потопиха в атмосфера, посветена на книгите и четенето. Специалната украса и цялостното оформление на събитието създадоха усещане за магия и превърнаха срещата с книгите в истинско преживяване за малчуганите.

Разнообразната инициатива включваше две творчески работилници, дискусии по теми, свързани с различни книги, както и образователни игри. В част от тях децата сами изследваха различни елементи и части от предоставените им книги, откривайки съдържанието им по интерактивен и забавен начин.

Идеята на „Летящите книги“ е чрез нестандартен и занимателен подход да се насърчи интересът на децата към четенето и да се покаже, че книгата може да бъде отправна точка към нови приключения, знания и въображаеми светове.

Организаторите изказват специална благодарност на Здравко Димитров, ръководител на звено „Младежки дейности“ към Община Стара Загора, за оказаната подкрепа и съдействието при осигуряването на необходимите материали за провеждането на инициативата.