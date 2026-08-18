"Аязмото - легенди и история" отново разказва тайните на любимия старозагорски парк

На 22 и 23 август 2026 г. (събота и неделя) Туристическият информационен център отново кани желаещите да се върнат назад във времето с „Аязмото-легенди и история“. По време на обиколката участниците ще имат възможност да се запознаят с историята, митовете и легендите, свързани с един от най-красивите паркове в Стара Загора.

Темата ще разкрие любопитни и интересни факти за създаването и развитието на любимото за старозагорци „Аязмо“.

Безплатната обиколка започва в 9.30 ч., от фонтан „Жабките“, парк „Митрополит Методий Кусев“.

Желаещите да се запишат могат да го направят на място в Туристически информационен център (бул. „Руски“ №27), на телефон: 042/ 62 70 98 или чрез регистрационната форма.