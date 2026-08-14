Фестивалът U.L.I.C.A. се завръща в Стара Загора

След успешното си първо издание U.L.I.C.A. - Street Fest се завръща в Стара Загора и тази година ще предложи три пълни фестивални дни, посветени на музиката, творчеството и съвременната градска култура. Фестивалът ще се проведе от 11 до 13 септември 2026 г. на познатото пространство в сърцето на града - бул. „Цар Симеон Велики“, в отсечката от бул. „Руски“ до ул. „Цар Иван Шишман“.

Тазгодишното издание разширява своята програма и кани младите хора, семействата и всички почитатели на градската култура да изпратят лятото с настроение, срещи и споделени емоции броени дни преди началото на новата учебна година.

Началото ще бъде поставено в петък, 11 септември, с Базар U.L.I.C.A., който ще представи авторски произведения на творци и занаятчии. Посетителите ще открият и специално обособени зони за храна и занаятчийски напитки.

Програмата ще продължи през целия уикенд. На 12 и 13 септември, събота и неделя, фестивалното пространство ще предложи концерти на живо с разнообразни музикални стилове и изпълнители, детски спектакли, творчески работилници и атракции за най-малките. Предвидени са още спортни демонстрации и сутрешни тренировки на открито, фотокътове и арт пространства за срещи и социализация.

„Името на фестивала носи в себе си нашето послание: Улично. Лично. Истинско. Цветно. Артистично. След прекрасната атмосфера през изминалото издание сме щастливи, че отново ще превърнем пешеходната зона на Стара Загора в място за срещи, нови познанства и вдъхновение“, споделят организаторите от Общинско предприятие „Арт сцена - Стара Загора“.

U.L.I.C.A. - Street Fest надгражда формата от своето първо издание с още един фестивален ден и разнообразни възможности за забавление и свободно време в градска среда.

Пълната програма с часовете на отделните събития, музикалните гости, участниците и партньорите ще бъде обявена скоро на официалните страници на ОП „Арт сцена – Стара Загора“ и в социалните мрежи на фестивала.