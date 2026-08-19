20 незаконни постройки в гетото "Лозенец" в Стара Загора ще бъдат съборени

Днешната акция обхваща общо 29 незаконни постройки, от които 9 са премахнати доброволно. Те са изградени върху територия от държавния горски фонд. Постройките не могат да бъдат узаконени, тъй като се намират извън регулационната линия. След премахването територията ще бъде залесена с цел да се възстанови нейният горски облик. „Община Стара Загора не се страхува да отстоява закона. Редът и законността са на първо място. Това, което беше изградено незаконно преди повече от 20 години, днес ще бъде премахнато“, заяви кметът Тодоров.

В контекста на действията по премахване на постройките кметът подчерта, че въпросът не е свързан с етническата принадлежност на хората, които живеят в квартала, а с това, че законът е еднакъв за всички.

Живко Тодоров посочи, че живеещите в законно изградената част на квартала многократно са изразявали недоволство от незаконното заселване и строителство в района. По думите му липсата на регламентирана инфраструктура и сметосъбиране около незаконните постройки създава предпоставки за образуване на нерегламентирани сметища и други проблеми.

Зам.-кметът с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ Павлина Делчева уточни, че към момента на четири семейства е оказана помощ с настаняване в общинско жилище.

При извършените обходи от екипи на Дирекция „Социално подпомагане“ са идентифицирани 18 домакинства с общо 21 деца. В общината са постъпили 12 заявления за настаняване. При разглеждането им е установено, че част от кандидатите не са сред хората, засегнати от премахването на постройките на този етап, или не попадат в уязвими групи.

След оценка на конкретните обстоятелства са определени четири семейства, отговарящи на условията за настаняване, сред които семейства с малки деца, хора с хронични заболявания и лица с експертни решения на ТЕЛК. Част от тях доброволно са се отказали от настаняване.

Зам.-кметът подчерта, че общината остава в готовност да продължи с настаняването. “Няма да има деца на улицата”, подчерта тя. По думите ѝ част от хората са заявили, че не желаят да бъдат настанявани, тъй като предпочитат да закупят имоти. Тази възможност също ще бъде разгледана.

Община Стара Загора изразява благодарност към директора на ОД на МВР и на полицейските служители за оказаното съдействие в акцията.

Паралелно с действията по премахване на незаконните постройки общината работи и по подобряването на инфраструктурата в законната част на квартала. Съвместно с ВиК – Стара Загора е изготвен проект за изграждане на водоснабдяване и канализация, за който вече има издадено разрешение за строеж. Осигурено е и финансиране, а следващата стъпка е обявяването на обществена поръчка за изпълнението.

След изграждането на ВиК инфраструктурата общината предвижда да продължи с подобряването на улиците и останалата инфраструктура в района.

На място присъстваха зам.-кметът арх. Мартин Паскалев, секретарят на Община Стара Загора Николай Диков, директорът на Дирекция „Правни дейности, обществен ред и административно обслужване“ Делян Иванов и други представители на общинската администрация.

Община Стара Загора ще продължи да следи за спазването на законността в района и да предприема действия при нови случаи на незаконно строителство.