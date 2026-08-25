Община Стара Загора представи бюджета си за 2026 година: Ето за какво ще бъдат изхарчени над 200 млн. евро

Проектобюджетът на Община Стара Загора за 2026 г. е балансиран и поставя акцент върху финансовата стабилност, устойчивото предоставяне на публичните услуги и инвестициите в развитието на града. Общата рамка възлиза на 204,7 млн. евро, като значителен ресурс е предвиден за държавно делегирани дейности, местни дейности и реализация на проекти с европейско финансиране. Тези основни параметри на бюджета бяха представени от ресорния заместник-кмет Светослав Колев при публичното обсъждане, проведено снощи в зала „П. Р. Славейков“. В рамките на срещата беше представен и отчетът за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за 2025 г.

Първият бюджет на Община Стара Загора, изготвен в евро, съчетава финансирането на основните публични услуги с ресурс за местни дейности и европейски проекти. В рамката са включени 104,3 млн. евро за държавно делегирани дейности, 51,1 млн. евро приходи за местни дейности и близо 49,4 млн. евро за европейски проекти, включително необходимото съфинансиране.

По отношение на собствените приходи общината планира близо 18 млн. евро от имуществени и други данъци и над 22,3 млн. евро неданъчни приходи. Сред основните източници са общинските такси, приходите от собственост и продажбата на нефинансови активи.

В разходната част са предвидени 49,3 млн. евро за местни дейности, а общият размер на разходите възлиза на 155,4 млн. евро. За дофинансиране на държавно делегирани дейности със средства от общинския бюджет са заложени 1,76 млн. евро.

Най-голям ресурс в бюджета за 2026 г. е насочен към образованието – 67,9 млн. евро. Средствата осигуряват както текущото функциониране на детските градини и училищата, така и ресурс за инвестиции и подобряване на образователната инфраструктура.

След образованието значителен ресурс е предвиден за благоустройство, комунални дейности и опазване на околната среда – 20,3 млн. евро, както и за социални дейности – 17,5 млн. евро. За култура, спорт и религиозни дейности са заложени 10,8 млн. евро, а за икономически дейности и услуги – 11,5 млн. евро.

В Инвестиционната програма са включени и реконструкции на улици, облагородяване на паркови пространства, изграждане и обновяване на уличното осветление, както и дейности по общинския сграден фонд. Предвидените инвестиции са насочени към подобряване на градската среда, повишаване на безопасността и комфорта на гражданите.

През 2026 г. общината предвижда 58,1 млн. евро за капиталови разходи. Основният ресурс е плануван по европейски проекти - 39,5 млн. евро, следван от собствения бюджет - 8,3 млн. евро, съфинансиране по проекти - 6,8 млн. евро, и целева субсидия за капиталови разходи от държавния бюджет - 3,5 млн. евро.

За реализацията на проектите през 2026 г. се очакват постъпления в размер на 53,5 млн. евро, при прогнозни разходи от 49,4 млн. евро. Основната част от средствата е насочена към придобиване на дълготрайни активи, основни ремонти и капиталови трансфери.

Капиталовата програма за 2026 г. включва както преходни проекти, така и нови инвестиционни намерения. Част от проектите ще бъдат завършени и разплатени през 2026 г., а по други плащанията ще продължат и през 2027 г. „През следващите две години е важно да осигурим необходимата проектна готовност за новите възможности за финансиране. Към момента общината има готовност за около 40 нови проекта за 2027 г.“, посочи зам.-кметът Светослав Колев.

Допълнителен ресурс е предвиден за реализацията на над 70 проекта с европейско финансиране. Сред тях са енергийно обновяване на общински и жилищни сгради, модернизация на обществени и социални обекти, благоустрояване на квартали, както и проекти в областта на електрическата мобилност и управлението на отпадъците.

По отношение на общинския дълг се предвижда тенденция към намаляване на задълженията. През 2026 г. са планирани 8,1 млн. евро за погасяване на дълг, като към края на годината се очаква общият му размер да бъде около 12,8 млн. евро.

Отчетът за 2025 г.

Сред акцентите в отчета за 2025 г. е запазването на нивата на местните данъци и такси без увеличение. Общината отчита над 95% събираемост на местните данъци и такси, като при данъка върху придобиването на имущество изпълнението достига 107%. По думите на зам.-кмета Светослав Колев добрите резултати се дължат както на повишената активност на имотния пазар в периода на подготовка и преминаване към еврото, така и на високата данъчна дисциплина на старозагорци.

Инвестиционната програма на Община Стара Загора за 2025 г. е изпълнена на 67%. Основният ресурс е насочен към капиталови разходи по проекти с европейско финансиране. През 2025 г. общината е получила 43 млн. лева от Европейския съюз, като 25 млн. лева са отчетени като разходи, от които 18,9 млн. лева са капиталови. В края на 2025 г. е отчетен преходен остатък от 33 млн. лева, който е включен в проектобюджета за 2026 г.

Към момента Община Стара Загора не използва привлечен ресурс чрез търговски банки за мостово или оперативно финансиране. При необходимост общината използва възможностите за финансиране чрез Фонд „ФЛАГ“ и Фонд за устойчиви градове „ФУГ“.

„Основната ни цел е да запазим тази финансова устойчивост и да продължим да отговаряме на критериите за община в добро финансово здраве. Това е важно и за запазването на кредитния рейтинг на общината, който се оценява от международно призната рейтингова агенция“, обясни зам.-кметът Светослав Колев и допълни, че се очаква в скоро време да бъде получена оценката на общината за 2026 г.

След публичното обсъждане проектобюджетът за 2026 г. и отчетът за 2025 г. предстои да бъдат внесени за разглеждане и приемане от Общинския съвет.

На събитието присъстваха Ивета Лазарова – председател на Общински съвет – Стара Загора, зам.-кметовете Радостин Танев и арх. Мартин Паскалев, Цанка Ганева – директор на дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“, общински съветници, експерти от администрацията и граждани.