Стара Загора даде началото на Националната среща на младежките съвети и парламенти

Националната среща на младежките съвети и парламенти беше официално открита в Стара Загора. Представители от различни градове на страната се събраха за три дни, посветени на младежкото участие, лидерството и възможностите добрите идеи да се превръщат в реални инициативи. Домакин на тазгодишното издание е Младежкият общински съвет Стара Загора, който през 2026 г. отбелязва 30 години от създаването си.

На откриването младите лидери бяха приветствани от председателя на Общински съвет Стара Загора Ивета Лазарова, началника на отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Стара Загора Станимира Димитрова и председателя на Младежкия общински съвет Василена Николаева.

„Често казваме, че младите хора са бъдещето. Аз смятам, че младите хора трябва да бъдат настоящето и гласът им да се чува сега“, обърна се към тях Ивета Лазарова. Тя ги насърчи да бъдат активни и да не остават странични наблюдатели на случващото се около тях. По думите ѝ младежките съвети и парламенти са място за диалог, обмен на идеи и уважение към различното мнение.

От името на Община Стара Загора гостите приветства и Станимира Димитрова. Тя подчерта дългогодишната традиция на младежкото участие в града и благодари на Младежкия общински съвет за организацията на срещата, както и на Центъра за подкрепа за личностно развитие за подкрепата към младите хора и техните идеи.

„Стара Загора се гордее с младите си хора. Вълнуваме се да работим заедно с тях, да подкрепяме идеите им и да се радваме, когато те се случват“, посочи Станимира Димитрова. Тя пожела на младите лидери устрем, смели мечти и постоянство, за да ги превръщат в реалност.

Председателят на Младежкия общински съвет Стара Загора Василена Николаева постави акцент върху лидерството не като титла, а като отговорност и готовност за действие.

„Зад всяка младежка организация, всеки съвет и всеки парламент стоят хора, които в един момент са решили да не бъдат просто публика, а да бъдат участници“, отбеляза Василена Николаева. Тя призова присъстващите да използват срещата, за да споделят опит и трудности, да търсят решения заедно и да създават партньорства, които да продължат и след края на форума.

Поздравителен адрес до организаторите и участниците беше изпратен и от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев. В него срещата е определена като ценна възможност младите хора от различни части на страната да обменят идеи и опит, да споделят позициите си и заедно да търсят решения по важни за тях въпроси. Отбелязана беше и 30-годишнината от създаването на Младежкия общински съвет – Стара Загора.

Националната среща продължава до 3 октомври. Тя се организира от Младежки общински съвет Стара Загора в партньорство с Община Стара Загора, Центъра за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора, Международния младежки център - Стара Загора и Националния младежки форум.

Програмата включва дискусии и практически формати, посветени на младежкото участие и овластяване, създаването на успешни екипи и партньорства и възможностите за финансиране на младежки инициативи. В рамките на срещата ще бъдат споделени и добри практики от различни населени места в страната.

Специален момент в програмата ще бъде изборът на 30-ия кмет на Млада Загора тази вечер, който гостите на Националната среща ще имат възможност да наблюдават. Юбилейното издание тази година съвпада с 30-годишнината от създаването на Младежкия общински съвет Стара Загора.

Сред официалните гости на откриването бяха общественият посредник на Община Стара Загора Иванка Сотирова, ръководителят на звено „Младежки дейности“ Здравко Димитров, директорът на Центъра за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора Милен Алагенски, ръководителят на Международния младежки център - Стара Загора Мария Дюлгерова и председателят на Националния младежки форум Атанас Радев.