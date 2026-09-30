Близначета леопардчета са най-новите обитатели на Зоопарк Стара Загора

Две малки леопардчета са най-новите обитатели на Зоопарк Стара Загора и поредното ценно попълнение в многобройната и разнообразна колекция на Зооградината. Близнаците са от мъжки пол, родени са на 28 юли 2026 г. Те са в отлично здравословно състояние и с желание за игри и пакости, а майка им се грижи и е до тях неотлъчно. Новите попълнения вече имат и своите имена – Jai („завоевател“) и Shanti („мир“). Двете малки леопардчета тепърва ще разкриват своите характери, а посетителите ще могат да ги опознават с всяка следваща тяхна игра и пакост. Те са първото потомство на своите родители – четиригодишните Лея и Данте. Двамата леопарди пристигат в Зоопарк Стара Загора от Словакия през 2022 г., а днес тяхното семейство вече се радва на своето първо поколение.

„Радостта на екипа ни от новородените леопардчета е безгранична. Благодаря на всички за всеотдайната работа и ежедневните грижи не само за близнаците, но и за всички животни от нашата колекция“, сподели д-р Найден Илинов, ръководител на Зоопарк Стара Загора.

Раждането на леопардчета е специален момент както за екипа на Зоопарка, така и за посетителите. Бременността при леопардите продължава приблизително 90–105 дни, а обикновено се раждат между две и три малки. В природата майката търси спокойно и защитено укритие, където да роди и да отглежда малките си, далеч от потенциални заплахи.

Именно затова в първите седмици след раждането майката и малките се нуждаят от спокойствие и сигурност. Екипът на Зоопарк Стара Загора следи внимателно развитието им и полага необходимите грижи, за да растат здрави и жизнени.

Първите щастливци вече успяха да видят малките леопардчета, а любопитството към тях расте с всеки изминал ден.

Всички са добре дошли да се срещнат с Шанти и Джай и да станат част от този специален момент – появата на новото поколение леопарди в Зоопарк Стара Загора.