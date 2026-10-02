Музикални институти и творчески екипи идват на Фестивала за оперно и балетно изкуство

Пресконференция по повод 56-ото издание на Фестивала за оперно и балетно изкуство се проведе днес – на Международния ден на музиката. Стара Загора отново ще се превърне в национална сцена на музикално-сценичните изкуства. В тазгодишното издание фестивалът събира опера, балет, оперета, съвременен танц и концертни събития, представени от водещи държавни музикални институти и независими творчески екипи. Фестивалът се осъществява с подкрепата на Община Стара Загора чрез Фонд „Култура“ и Министерство на културата.

Диана Атанасова, началник на отдел „Култура“ и домакин на срещата в Общината, приветства екипа на Старозагорската опера. Тя отбеляза, че едно от най-знаковите събития за града – Фестивалът за оперно и балетно изкуство – започва през далечната 1967 г. като Декемврийски музикални дни.

Директорът на Държавна опера – Стара Загора, маестро Владимир Бошнаков, изказа благодарност към Община Стара Загора за подкрепата при реализирането на фестивала и представи програмата.

Той подчерта, че две юбилейни годишнини ще бъдат отбелязани по време на фестивала – 125 години от смъртта на Джузепе Верди и 250 години от рождението на Ернст Теодор Амадеус Хофман.

На 20 и 21 ноември Държавна опера – Стара Загора открива фестивала с премиерата на „Дон Карлос“ от Джузепе Верди. Диригент е Владимир Бошнаков, а режисьорът Денис Иванов е автор и на сценографията и костюмите. В спектакъла участват два солистични състава: Юлиан Константинов, Петър Найденов и Ивайло Джуров в ролята на Филип II; Борис Тасков и Иван Момиров в ролята на Дон Карлос; Кирил Манолов и Пламен Димитров в ролята на Родриго; Русалина Мочукова и Таня Иванова в ролята на Елизабет; Даниела Дякова, Михаела Берова и Мария Радоева в ролята на Еболи.

С двата премиерни спектакъла на „Дон Карлос“ и неделното събитие, посветено на Анна Томова-Синтова, 56-ото издание на Фестивала за оперно и балетно изкуство отново се включва в националната инициатива „Нощта на театрите“.

На 27 ноември фестивалът ще отбележи 250 години от рождението на Е. Т. А. Хофман. Във фоайето на Операта ще бъде открита изложба с издания и кукли от постановки по негови произведения, създадена съвместно с Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и Държавен куклен театър – Стара Загора. В същата вечер ще грейне и коледно-новогодишната украса на Операта.

Денис Иванов – сценограф и художник на костюмите, е и режисьор на премиерния спектакъл „Дон Карлос“ от Джузепе Верди.

„Дон Карлос“ е много знакова опера за нашия театър и аз имам една лична и сантиментална история, защото е един от първите спектакли, които гледах в нашия театър. Приказната постановка на режисьора Нина Найденова и на художниците Борис и Цветанка Стойнови предопредели желанието ми да поискам да бъда част от операта.“

Денис Иванов сподели, че чувства свой дълг към Борис и Цветанка Стойнови да покаже тяхното изкуство, като пречупи спектакъла през своята призма и се опита да запали искрата и обичта към изкуството и в следващото поколение. Режисьорът изказа благодарност към маестро Бошнаков за възможността да интерпретира „Дон Карлос“ на сцената на Старозагорската опера.

Художественият ръководител на балета Силвия Томова представи балетната част от фестивалната програма. Тя изрази радостта си, че старозагорската публика има възможност да види както класически произведения, така и съвременни спектакли, сред които „Crossroads / Кръстопътища“ на Балет „Арабеск“. Силвия Томова сподели, че се възхищава на екипа на балета, които за кратко време са успели да подготвят три изпълнения с различна танцова техника.

Тя прикани публиката да гледа и танцовия пърформанс „Тяло в лед“, както и вечната класика „Лешникотрошачката“ с оркестъра на Държавна опера – Стара Загора под диригентството на Симон Павлов, който днес се присъединява към екипа.

Любомир Кутин – организационен секретар на ФОБИ, подчерта стремежа на екипа да поддържа баланс между класическото и съвременното и да осигури жанрово разнообразие както в основната, така и в съпътстващата програма.

На 24 ноември събитието „100 години опера в Стара Загора – равносметка“ ще представи сборник с публикации от научната конференция „Операта и градът“ и каталог към юбилейната изложба „100 години в 100 кадъра“.

На 28 ноември концертът „Спомен за Петко Стайнов и Николай Стойков“ ще отбележи 130 години от рождението на академик Петко Стайнов и 90 години от рождението на професор Николай Стойков.

Той допълни, че програмата включва и двудневното практическо обучение „Дигитални посоки“, което ще се проведе на 24 и 25 ноември в Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Под ръководството на Иван Пантелеев представители на културните институти и организации в Стара Загора ще работят върху дигиталното присъствие, създаването на съдържание, привличането на публики, отговорното използване на изкуствения интелект и възможностите за реализиране на общи комуникационни инициативи. Семинарът е свързан и с подготовката на кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата 2032.