Ливърпул се разделя с рекордно ново попълнение?

През лятото на 2025 г. Ливърпул направи страхотен на хартия летен трансферен прозорец, като привлече много и големи имена във световния футбол. Сред тях бяха Флориан Вирц и Александър Исак, които последователно счупиха рекорда за най-скъп входящ трансфер за Висшата лига. Първият сезон на "Анфийлд" не беше лесен и за двамата, докато Исак започва втората си кампания за Ливърпул добре, то Вирц все още не е намерил формата си. Това може да доведе до раздяла между него и "червените".

Флориан Вирц още не е намерил формата си за Ливърпул

Огромата цена на Флориан Вирц, която е около 150 милиона евро, е сред основните причини той да не се справя добре в Ливърпул, тъй като очакванията към него са завишени именно заради парите, които струва на мърсисайдци. Новият треньор на "червените" Андони Ираола даде пълна свобода на германеца, като в първите мачове от новия сезон изгради играта на отбора изцяло около него. Вирц изпълняваше ролята на типичен плеймейкър зад нападателя и можеше да използва пространствата, за да покаже своята техника и поглед над играта.

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Бъдещето на Вирц може да се превърне в голям въпрос

Но атакуващият халф така и не намира формата си за Ливърпул. Към момента все още нищо не е решено, но бъдещето му на "Анфийлд" изобщо не е сигурно. Според "SPORT BILD", ако Вирц не започне да играе добре за мърсисайдци, въпросът за бъдещето му ще бъде сериозно повдигнат и ще бъде една от основните теми през следващия летен трансферен прозорец. Откакто е футболист на Ливърпул, Вирц е изиграл 55 мача, в които е вкарал 7 гола и е дал 11 асистенции.

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