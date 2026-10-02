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Кой е бразилецът, когото спрягат за селекционер на България - ученик на Гуардиола, Тите и Манчини

02 октомври 2026, 21:20 часа 543 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Кой е бразилецът, когото спрягат за селекционер на България - ученик на Гуардиола, Тите и Манчини

Българският национален отбор по футбол съвсем скоро може да бъде ръководен от елитно име. Както е известно, "лъвовете" останаха без селекционер, след като Александър Димитров подаде оставката си. Причината за напускането му бе неубедителното представяне на тима в тазгодишното издание на Лигата на нациите. Националите ни започнаха с амбиции за първото място, но допуснаха поражение от Люксембург и равенство с Естония в първите си два мача. По тази причина Димитров напусна, а Българският футболен съюз реши да не бърза с избора и назначи Атанас Рибарски за временен наставник.

Кой е спряганият за нов селекционер на България?

От родната централа ясно заявиха, че Рибарски е повишен от отбора под 19 години до мъжкия състав само за двете оставащи срещи от тази международна пауза. "Лъвовете" гостуват на Исландия в събота, 2 октомври, и на Люксембург на 6 октомври. БФС обаче не се забави с избора си за постоянен заместник на Александър Димитров. Според информация на "Мач Телеграф", следващият селекционер на България ще бъде Силвиньо.

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Силвиньо

Гуардиола и Венгер учат Силвиньо като футболист

Кариерата на Силвиньо като футболист може да се определи като изключително успешна в момента, в който погледнеш отборите, за които е играл. Той започва своя път в Коринтианс, преди да премине в Арсенал. Следва престой в Испания със Села Виго и Барселона, преди да завърши с трансфер в Манчестър Сити. По време на активната си кариера той е черпил опит от някои от най-големите имена в историята на футбола, сред които Пеп Гуардиола и Арсен Венгер. Силвиньо си спомня за привилегията да работи с Гуардиола, тъй като испанецът му показал колко е важно един треньор да може да контролира отбора. От Венгер пък се е научил да бъде "всестранен" мениджър и въпреки че тогава не разбирал много, сега се връща назад към престоя си в Лондон, за да използва някои от неговите методи.

Тите и Манчини го оформят като треньор

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Въпреки че изиграва само 6 мача за националния отбор на Бразилия като футболист, Силвиньо прекарва доста време със "селесао" като треньор. Между 2016 и 2019 година той помощник на главния селекционер Тите. Той признава, че именно този период му помага много за развитието му в бъдеще. Преди това той помага на Роберто Манчини в Интер, след като преминава треньорското си обучение именно по италианската методология. Откакто се е насочил към треньорската кариера, Силвиньо се ръководи от една конкретна философия. Възможно е да черпи вдъхновение от други треньори или да заимства някои от техните качества в стремежа си към съвършенство, но той е решен да остане верен на себе си и да взима самостоятелни решения.

Силвиньо

Това си проличава в работата му с националния отбор на Албания. След като напуска "селесао" през 2019 година, Силвиньо поема първата си главна позиция в Олимпик Лион. Кошмарен старт на "хлапетата" в първенството обаче коства поста му още преди края на есенния полусезон. След това той се завръща в родината си, където застава начело на Коринтианс. Той е уволнен след поредица от слаби резултати след по-малко от година в клуба. Тогава идва пробивът му на международната сцена. Под неговите наставление националният отбор на Албания прави фурор в квалификациите за Европейското първенство през 2024 години. "Соколите" започват с победи над смятаните за предварителни фаворити на Полша и Чехия, а това се оказва достатъчно за класиране на страната на голям футболен форум едва за втори път в историята. Под негово ръководство тимът записва 12 победи, 9 равенства и 13 поражения.

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Бразилия отбор Албания отбор Силвиньо
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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