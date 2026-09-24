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Стара Загора отново ще бъде домакин на "Есенни литературни дни" през октомври

24 септември 2026, 19:47 часа 794 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Стара Загора
Стара Загора отново ще бъде домакин на "Есенни литературни дни" през октомври

Богата програма от литературни срещи, премиери, разговори с писатели и филмови прожекции очаква любителите на словото в рамките на „Есенни литературни дни 2026“ в Стара Загора. Сред акцентите в програмата са Националният конкурс за поезия „Академик Николай Лилиев“, чиито награди ще бъдат връчени на 1 октомври, и 43-ото издание на Националния младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“. Гала вечерта на конкурса и обявяването на резултатите ще се състоят на 23 октомври.

Програмата включва още срещи с писателите Боян Боев, Спас Марков и Христо Стоянов, премиери на книги на Иван Матев, Камелия Караиванова и Стефан Мирчев, както и творческа юбилейна вечер с поетесата Живка Барова.

Старозагорската публика ще може да присъства и на литературни и документални събития, сред които премиера на интерактивната образователна игра „Тайните на Златната ябълка“ и представяне на новата стихосбирка „Майстори на словото“ на Христин Димитрова.

В рамките на „Есенни литературни дни 2026“ ще има и прожекции от Международния кино-литературен фестивал „Синелибри 2026“.

Събитията са с вход свободен, а пълната програма включва прояви от 1 до 24 октомври на различни литературни и културни пространства в Стара Загора.

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Община Стара Загора
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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