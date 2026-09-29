Село Оряховица посреща Празник на ореха

Село Оряховица се готви да посрещне многобройни гости за своя традиционен и дългоочакван Празник на ореха. На 10 октомври 2026 г. (събота) от 11.30 ч. центърът на селото отново ще се превърне в място за среща на традициите, музиката, танца, вкусната храна и доброто настроение. Празникът е организиран от Кметство село Оряховица, с подкрепата на Народно читалище „Развитие – 1918“ и Община Стара Загора. Празничната програма ще бъде водена от Борислав Веженов, а за доброто озвучаване ще се погрижи Иван Колев.

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Богата програма

Предвидена е богата програма за гостите на празника. ФТК „Чипница“ ще покаже красотата на българския фолклор, Трио „Гранди тенори“ (БГ Тенорите) ще добавят своя впечатляващ музикален почерк към празничния ден, а Зойко Миленков ще изненада публиката със своите фокуси. На сцената ще се представят и талантите от детска танцова школа DS Caribe.

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С богата фолклорна програма ще се включи и Фолклорният ансамбъл при Община Стара Загора. Най-малките посетители ще имат специална зона за игри и забавления, организирани от усмихнатите аниматори на „Слон Балон“.

Ресторант „Каците“ ще бъде част от празника, а посетителите ще могат да разгледат кулинарна изложба с изделия, произведени от орехи, както и базар с продукти, произведени в България. Кулминация в програмата ще бъде специалното участие на певиците Невена и Калина.

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