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Пожар избухна в ТЕЦ "Брикел" в Гълъбово

02 октомври 2026, 21:50 часа 868 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Пожар избухна в ТЕЦ "Брикел" в Гълъбово

Пожар е избухнал в ТЕЦ "Брикел" в Гълъбово. По първоначална информация огънят е тръгнал от един от производствените цехове, като се е запалила транспортна лента.

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Пожарът към момента е локализиран. Предприятието е в ремонт. Няма данни за пострадали. На място работят пет екипа на пожарната.

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Гълъбово пожар ТЕЦ Брикел
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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