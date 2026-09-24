Стара Загора е домакин на Осмата въздушна обиколка на България

Летище Стара Загора посрещна участниците в Осмата въздушна обиколка на България. Събитието привлече много посетители, които имаха възможност да се докоснат отблизо до света на авиацията и да станат част от инициативата, посветена на вековна годишнина в българската авиационна история. Сред гостите на събитието беше и началникът на отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора Петко Крумов.

Особен интерес сред посетителите предизвика възможността за полет. Много от дошлите на летището изявиха желание да се качат на борда и да видят Стара Загора от въздуха. През целия ден събитието привлече многобройна публика, дошла да се запознае отблизо с авиацията.

Паралелно с авиационните активности преподаватели и курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски“ проведоха мотивационни лекции с кариерна насоченост. Посетителите имаха възможност да научат повече за обучението и професионалната реализация в сферата на авиацията.

Част от съпътстващата програма беше инициативата „Стани един от нас“, в рамките на която бяха представени учебно оръжие и боеприпаси, практически упражнения с АК-47 и демонстрации по гражданска защита с участието на ученици от Клуб „Приятели на Българската армия“.

Осмата въздушна обиколка на България се провежда от 19 до 21 септември 2026 г. и е посветена на 100 години от Първата въздушна обиколка на България, състояла се през 1926 г. Инициативата отбелязва и 130 години от рождението на двама именити български авиационни дейци – полк. проф. Цветан Лазаров и инж. Асен Йорданов.

Организатори на Осмата въздушна обиколка на България са Фондация „Български ВВС“, Асоциация „Приятели на българската армия“, АОРА, АСАБ, БАА и АБАИ.

За всички, които не успяха да посетят днешното събитие, авиационните прояви на летище Стара Загора ще се проведат отново на 3 и 4 октомври 2026 г.