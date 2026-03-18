Стара Загора започва една дългоочаквана мечта: Ремонт на спортното училище "Тодор Каблешков"

С тържествена церемония и символична първа копка в Стара Загора днес бе даден старт на строително-монтажните дейности по проекта „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Спортно училище „Тодор Каблешков“. Инвестицията ще осигури съвременна, достъпна и енергийно ефективна среда за обучение и спорт. За здраве и успешна реализация на проекта бе отслужен водосвет от Негово Високопреподобие архимандрит Панкратий, протосингел на Старозагорската епархия, в съслужение със свещеници от епархията, след което бе извършена и символичната първа копка.

Проектът обхваща цялостно обновяване и модернизация на сградата и прилежащите пространства, с фокус върху подобряване на условията за обучение, спорт и престой на учениците.

Предвидено е въвеждане на мерки за енергийна ефективност чрез подмяна на всички врати и прозорци с алуминиева дограма и полагане на топлоизолация. Ще бъдат извършени функционални преустройства на всички етажи и цялостен вътрешен ремонт на помещенията.

В обхвата на дейностите са включени ремонт на покрива и изграждане на фотоволтаична система върху метална носеща конструкция, както и изграждане на нова ограда около имота.

Проектът предвижда цялостна реконструкция на водопроводната мрежа и подмяна на санитарното оборудване, както и обновяване на електрическата, осветителната, мълниезащитната и пожароизвестителната инсталации. Ще бъдат изградени видеонаблюдение и система за контрол на достъпа.

С оглед осигуряване на достъпна среда ще бъдат изградени два броя метални рампи и асансьор с четири спирки - по една на всеки етаж.

С настоящия основен ремонт се предвижда изграждане на ново комбинирано спортно игрище за футбол, волейбол и баскетбол, лекоатлетическа писта и нова алейна мрежа, свързваща училището, общежитието и спортните съоръжения.

Особен акцент е поставен върху благоустрояването на прилежащите пространства - увеличаване на зелените площи, засаждане на нова дървесна и храстова растителност, подмяна на парковото обзавеждане, изграждане на нови алеи, площадки и тротоари. В съответствие със спортния профил на училището ще бъде изградена и площадка за фитнес на открито.

Общата стойност на проекта възлиза на 3 878 913 евро, а срокът за изпълнение е 365 календарни дни.

С реализацията на дейностите ще бъде създадена модерна учебна и спортна база, в която училището с половинвековна история ще отговори на съвременните изисквания за качество и достъпност и ще подкрепи развитието на младите таланти. Така Спортно училище „Тодор Каблешков“ ще продължи да затвърждава своята роля като място за изграждане на успешни спортисти, прославящи Стара Загора и България.

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров подчерта, че началото на проекта е изпълнение на поет ангажимент към училището и неговото ръководство:

„Обещахме и започваме да го правим. Изпълнителят е сериозен и съм убеден, че ще бъдат спазени сроковете и стандартите за качество. Това е реалната работа, която сме длъжни да вършим – за хората, за децата на Стара Загора, за младите спортисти. Искаме да превърнем това място в модерно училище, в което те да се учат, да спортуват и да изграждат бъдещето си.“

Той изрази удовлетворение, че дълго планираният ремонт вече се реализира, и подчерта, че развитието на града продължава с нови ключови проекти:

„Изключително съм горд, че ще реализираме този проект заедно. Продължаваме с първите копки и с важните инвестиции в Стара Загора. Аз съм оптимист за бъдещето – Стара Загора ще бъде развиващ се, подреден и уютен град.“

Заместник-кметът по образование и младежки дейности Надежда Чакърова определи старта на ремонта като дългоочакван момент за спортната общност:

„Днес е дългоочакван момент. Отдавна очаквахме да започнем този ремонт и да се справим с това предизвикателство. Виждате общежитието, създадено преди повече от 60 години, което вече придобива облика, който заслужават младите спортни таланти на Стара Загора.“

Тя подчерта амбицията на общината:

„Целта ни е да създадем съвременен тренировъчно-образователен комплекс – с игрища, площадки и цялостна база за спортна подготовка, обучение и настаняване. Така ще осигурим условия децата от спортното училище да се развиват и да прославят Стара Загора.“

Директорът на Спортно училище „Тодор Каблешков“ Димо Неделчев също изрази удовлетворение от старта на дейностите:

„За мен като дългогодишен директор е изключителна радост да ви посрещна всички тук. Това, което се случва, е благодарение на Община Стара Загора. Замисълът е ясен – да се създаде модерен комплекс с общежитие и прилежащи територии.“

Той допълни: „Средствата са значителни, проектът е сериозно обмислен, а само вчера пристигнаха четири камиона с обзавеждане за общежитието. Това показва, че работата е реална и върви в правилната посока.“

На събитието присъстваха арх. Николай Василев – главен архитект на Община Стара Загора, инж. Йордан Кълвачев – изпълнителен директор на „Инмат София“ ЕООД, както и експерти от отдел „Образование“.