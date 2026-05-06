"Златна липа" 2026 се завръща в Стара Загора

Филми от 18 държави ще срещнат своята публика в XIII издание на Международния филмов фестивал „Златната липа“. От 30 май до 3 юни Стара Загора отново ще бъде в плен на събитието, което повече от десетилетие превръща града в място за среща на различни завладяващи истории и емоции. Подготовката е в своя финален етап, а очакването все по-осезаемо.

„Всяка година фестивалът „Златната липа“ се стреми да надгражда предходното издание и вярвам, че програмата отново ще задоволи и най-изисканите киновкусове. Приготвили сме много изненади, интересни гости, които ще присъстват на фестивала, вълнуваща съпътстваща програма“, каза основателят и директор на събитието, българският кинорежисьор Магдалена Ралчева.

Всяка от 50-те ленти е специално селектирана и обещава да завладее със своята история публиката пред големия екран на МФФ „Златната липа“. Програмата е изградена като симбиоза от последните творби на утвърдени кинотворци и на обещаващи млади автори.

Сред филмовите заглавия изпъкват имената на утвърдени имена като Франсоа Озон с филма му „Чужденецът“ (2025) по произведението на Албер Камю, Паоло Сорентино с впечатляващата лента „Помилване“ (2025), скандинавската копродукция на Йоаким Триер „Сантиментална стойност“ (2025), както и последните филми на Паоло Дженовезе, Раду Жуде, Фатих Аким, Йоахим Триер и Агнешка Холанд – творци, които превръщат киното в незабравимо преживяване.

Силен акцент и тази година ще има българското кино, което ще представи палитра от игрални, документални и късометражни филми.

„Златната липа“ дава трибуна на документалното и късометражно кино, защото те не са лесни за разпространение и фестивалите са възможност за диалог между създателите им и публиката“, посочи Магдалена Ралчева.

Едно от силните заглавия в документалното кино на „Златната липа“ 2026 е филмът на Деян Барарев „Жестокият път“, който тръгна по кината на 18 април. Лентата спира дъха с разказа си за неудобните истини и за премълчаните факти за подвига и трагедията на българските алпинисти, тръгнали да покоряват Еверест през 1984 по смъртоносния Западен гребен.

Сред игралните филми е новият филм на Ивайло Пенчев „Рожден ден“ (2025), в който снима последната си роля обичания актьор Васил Банов, носител на наградата „Златната липа“. Преди него Васил Банов направи знакова роля и в последния филм на Магдалена Ралчева „Сватба“ (2024) по Николай Хайтов. Филмът „Рожден ден“ ще се състезава в конкурсната програма на фестивала заедно с още едно българско заглавие – „Жени извън употреба“ (2025) на режисьора Атанас Коцев.

Самата конкурсна програма ще обедини 9 филма. Селекцията им ще бъде истински ребус за журито, което ще трябва да реши кой от тях заслужава наградите за най-добра мъжка роля, най-добра женска роля, най-добър режисьор и за най-добър филм. Един от деветте филма в конкурсната програма ще получи Наградата на публиката, която ще има възможност да гласува с талони. Сред деветте претенденти за статуетка „Златна липа“ този път ще има и много силен датски филм, тъй като датското кино се завръща в „Златната липа“ след отсъствие през миналата година.

Конкурсните филми ще бъдат оценявани от петчленно жури, чийто председател тази година ще бъде Антония Ковачева – директор на Българска национална филмотека, утвърден кинокритик и филмов анализатор, носител на престижната награда „Златен век“ за големия си принос в българската култура. Останалите четирима членове на журито са утвърдени кинотворци от Турция, Италия, Грузия и Испания.

„Златната липа“ 2026 отново ще има своя специален звезден гост. Той е обичано лице, актьор от световната киносцена, чиито сини очи владеят големия екран вече няколко десетилетия. Той ще пристигне в Стара Загора от слънчева Италия, за да получи „на живо“ статуетката си за цялостен принос в киното и да посади свое дръвче в Алеята на липите. А името му ще обявим съвсем скоро.

„Фестивалът за 13-ти път се случва благодарение на изключителната подкрепа и партньорството на Община Стара Загора и на кмета Живко Тодоров. Това партньорство превръща „Златната липа“ в единствения кинофестивал у нас, който дава възможност за свободен достъп до програмата му от всички зрители. Не е чудно, че от години почитатели от цяла България пътуват до Стара Загора за фестивалните дни“, посочи Магдалена Ралчева.

Прожекциите ще се състоят по традиция в три зали - Държавна опера Стара Загора, където ще бъде официалното откриване на 30 май, Регионална библиотека „Захарий Княжески“ и Културен център „Стара Загора“.

„Нека приятелите на Международния филмов фестивал „Златната липа“ наистина да си отделят време, за да усетят магията на киното през великолепните заглавия от предстоящото XIII издание“, каза Магдалена Ралчева и обеща още интересни подробности около фестивалната програма през следващите дни, когато ще бъде публикувана и неговата програма на сайта www.thegoldenlinden.com.