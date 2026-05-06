Втора Тунджанска механизирана бригада отбеляза 6 май в Стара Загора с освещаване на бойните знамена

Втора Тунджанска механизирана бригада отбеляза 6 май – Деня на храбростта и празник на Българската армия, с тържествено освещаване на бойните знамена. Церемонията се проведе в парк „Артилерийски“ и събра военнослужещи и граждани, които отдадоха почит към воинската чест, доблест и традиции на Българската армия.

Полковник Христо Хаджиев, заместник-командир по логистичното осигуряване на бригадата, поздрави присъстващите по случай празника.

„Храбростта е избор да служиш с решителност и чест в редиците на Българската армия, да поставяш родината на първо място и с гордост да я защитаваш. Св. Георги Победоносец е символ на силата, която ни обединява в трудни моменти“, подчерта полковник Хаджиев.

Областният управител на Стара Загора Ива Радева приветства военните и гражданите, събрали се, за да отдадат почит към героите. Тя пожела на всички военнослужещи здраве, висок боен дух, професионализъм и кураж, като изрази благодарност към тяхната мисия.

Тържественият водосвет бе отслужен от свещеноиконом Иван Генов от Старозагорската света митрополия.

На събитието присъстваха арх. Мартин Паскалев – заместник-кмет с ресор „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“ в Община Стара Загора, както и офицери, сержанти, гости и признателни граждани.