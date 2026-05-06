Младежкото списание "Поколение Z" бе представено в Стара Загора

06 май 2026, 13:31 часа 590 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Стара Загора
Представено бе новото издание на младежкото списание „Поколение Z“ - вдъхновяващ проект, създаден по идея и с активното участие на ученици от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски“.

Инициативата се реализира с подкрепата на Международен младежки център - Стара Загора и Община Стара Загора и е пример за успешно сътрудничество между институции и млади хора в подкрепа на техните идеи и развитие.

По време на представянето бе подчертано значението на подобни проекти, които дават възможност на учениците да изразяват своята гледна точка, да развиват творческите си умения и да изграждат активна гражданска позиция.

„Горди сме, че можем да бъдем част от този процес и да насърчаваме креативността, активността и ангажираността на младите хора“, бе отбелязано по време на събитието.

Поздравления бяха отправени към всички ученици, които със своя труд, вдъхновение и отдаденост са допринесли за създаването на списанието. Проектът „Поколение Z“ дава пространство за изява на младите и тяхната визия за съвременното общество.

община стара загора
Антон Иванов Редактор
