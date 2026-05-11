Кметът на Стара Загора: В какъв град живеем, зависи само от нас

В Деня на Европа – символ на единството, сътрудничеството и стремежа към споделено бъдеще – в Стара Загора се проведе доброволческа акция за почистване, обединяваща граждани около каузата за по-чиста и приветлива градска среда. Акцията е част от екоинициативата „Красиви квартали“, чиято основна цел е подобряване на чистотата и облика на междублоковите пространства, обществените територии и зелените площи в града.

Фокус на днешната инициатива бе квартал Казански, където след мащабната реконструкция районът придоби изцяло обновен облик. Ремонтирани са улици, тротоари, междублокови пространства и площадки, а днешната акция бе естествено продължение на усилията за съхраняване на обновената градска среда.

В над двучасовата акция се включиха кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров, заместник-кметовете Радостин Танев, арх. Мартин Паскалев и Павлина Делчева, главният архитект Николай Василев, общински съветници, служители на администрацията, семейства с деца, които дадоха личен пример в подкрепа на по-чиста градска среда.

„След като обновихме квартала, днес имаме възможност заедно да изчистим и последиците от ремонта и ежедневната човешка дейност. Включвайки се в тази акция, всички ние показваме, че сме съзнателни граждани на Стара Загора. Благодаря ви - не очаквах толкова много хора да се включат, а това може само да ме радва“, каза кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров минути преди началото на инициативата.

Заместник-кметът Радостин Танев даде кратки указания преди старта на акцията. Осигурени бяха чували, ръкавици и вода за участниците, а гражданите имаха възможност да предават излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, текстилни отпадъци. В междублоковото пространство до блок 31 бе поставен и контейнер за едрогабаритни отпадъци.

На място бе и екип, отговарящ за премахване на изсъхнали дървета, както и бус за събиране и извозване на изхвърлени автомобилни гуми.

Преди почистването и преминавайки през парк „Артилерийски“, кметът Живко Тодоров получи специален плакет от Цветан Георгиев, председател на СПФ Стрийт Спортс за „заслуги в развитието на калистениката и стрийт фитнеса“.

Акцията започна от северната част на района, като десетки доброволци се включиха активно в почистването на междублоковите пространства и зелените площи. Почистени бяха отпадъци, клони и камъни и други отпадъци.

По време на инициативата кметът Живко Тодоров разговаря с гражданите за конкретни проблеми в района, като на място бяха обсъдени възможни решения. Сред поставените теми беше и нуждата от разширяване на паркоместата около жилищните сгради, след като жители сигнализираха за затруднения в района.

Живущите изразиха благодарност към кмета за вниманието към техните въпроси и споделиха удовлетворение от извършения ремонт и обновяването на междублоковите пространства.

„Надяваме се живущите в квартала, а и всички в града, да пазят повече, защото в какъв град ще живеем зависи само от нас. Видяхме днес изхвърлени кърпички, бутилки, фасове и всякакъв вид отпадъци, които не са продукт на природата, а на човешката небрежност. Дано хората пазят повече. С общи усилия продължаваме да го правим по-добър“, каза в края на инициативата кметът Живко Тодоров.

Акцията завърши със засаждане на лавровишна (широколистен храст) в междублоковото пространство на ул. „Христо Ботев“ №10.

С общи усилия Стара Загора продължава да изгражда по-чиста, подредена и вдъхновяваща среда за своите граждани – пример как активното гражданско общество може да превърне един квартал в по-добро място за живот.