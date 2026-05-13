Зам.-кметът на Стара Загора Надежда Чакърова откри нов професионален STEM център

С официална церемония в СУ „Васил Левски“ в Стара Загора бе открит нов STEM център по направления „Роботика и кибер-физични системи“ и „Математика и информатика“, изграден по проект за създаване на съвременна и високотехнологична образователна среда. Лентата на новото пространство преряза заместник-кметът на Община Стара Загора с ресор „Образование и младежки дейности“ Надежда Чакърова. Тя поздрави ръководството, педагогическия екип и учениците от името на кмета Живко Тодоров, който също е бивш възпитаник на училището.

В словото си Надежда Чакърова подчерта, че през последните години, благодарение на реализираните програми и усилията на Община Стара Загора, училищната среда в града придобива нов облик – с обновени дворни пространства, модернизирани учебни бази и нови STEM центрове, които създават условия, каквито учениците заслужават.

„Преди година и половина започнахме този процес с общи усилия и днес заедно откриваме високотехнологични кабинети, в които обучението няма да бъде само теория. Тук учениците ще могат да прилагат знанията си на практика, да виждат реалната картина и да работят с технологии, които вдъхновяват“, отбеляза тя.

Зам.-кметът акцентира и върху значението на модернизирането на образователната инфраструктура и въвеждането на иновативни технологии в учебния процес като важна стъпка към развитието на уменията и потенциала на младите хора. Тя пожела на учениците увереност, вдъхновение и успех от името на цялата Община Стара Загора.

По време на събитието заместник-кметът с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев, който също е бивш възпитаник на училището, отправи предизвикателство към учениците да изработят герба на Стара Загора с помощта на 3D принтер.

Директорът на училището Лина Борисова направи емоционален паралел между поколенията ученици и промяната в образователната среда през годините. Тя отбеляза, че докато част от официалните гости са се обучавали предимно теоретично, днешните ученици вече имат възможност да прилагат знанията си на практика чрез съвременните технологии и новите STEM пространства.

Сред официалните гости на събитието бяха още Иванка Сотирова - обществен посредник на Стара Загора, Милена Йолдова - началник на Регионално управление на образованието - Стара Загора, Станимира Димитрова - началник на отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Стара Загора, експерти от отдела също бивши възпитаници на училището.

В рамките на проекта в училището са изградени шест високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи по история и цивилизации, география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и английски език.

Новият STEM център разполага със съвременно оборудване, сред което роботи за обучение по програмиране и автоматизация, 3D принтери и 3D писалки, стереоскопични лаптопи за 3D визуализация, 3D очила, графични таблети, дрон, 3D скенер, режещ плотер, лазер за изрязване, обучителен софтуер и конструктори за LEGO роботика.

Създадената среда ще даде възможност на учениците да развиват практически умения, логическо и инженерно мислене, креативност и способност за работа в екип чрез интерактивно обучение, експерименти и работа по реални проекти.