Ново в Стара Загора: Стартира клуб по комикс

Стартира нова, различна и вдъхновяваща инициатива в Стара Загора – Клуб по комикс при Народно читалище „Родина-1860“. Проектът поставя началото на пространство за творчество, въображение и развитие на млади таланти в сферата на визуалното разказване.

Клубът по комикс е първи по рода си за читалището и един от малкото в региона, насочен към деца и младежи с интерес към рисуване, истории и създаване на собствени герои и светове. Основната му цел е да насърчи креативността и да запознае участниците с изкуството на комикса като съвременна форма на изразяване.

Официалното начало ще бъде поставено на 6 май с първа творческа работилница за деца в рамките на традиционната инициатива на Община Стара Загора „Празник в Аязмото“ в 10.00 часа. Ателието на открито и самият клуб ще бъдат водени от художника и илюстратор Георги Гечев.

Георги Гечев е роден в Казанлък и завършва илюстрация във Визуални изкуства в Канада. Професионалният му път преминава през различни области на книгоиздаването – предпечат, илюстрация, реклама и сторибординг за филмови продукции. През 2016 г. създава собствена издателска компания за комикси в Англия, където работи като дизайнер и фотограф близо девет години. От четири години живее и твори в България, където активно развива проекти, свързани с възраждането на българския комикс и анимация.

Той е автор на детски книги и комикси, като последното му издание „Весели врабчета“ е първият му публикуван комикс на български език. Сред другите му поредици са „Сън“, „Анни и Зиро“ и „Неразказани истории“, издадени на английски език.

Работилницата на 6 май ще даде възможност на децата да се запознаят с основите на комикс изкуството и да създадат свои първи герои и истории под ръководството на професионалист.

С тази инициатива Народно читалище „Родина-1860“ продължава своята мисия да развива и обогатява културния живот в Стара Загора, като предлага нови и съвременни форми на изкуство и обучение.