Зам.-кмет на Стара Загора проведе среща с унгарски инвеститори

В заводът за електроника на „ВЕАС България“ в Стара Загора - едно от четирите дружества на унгарската „VIDEOTON HOLDING“ ZRt. в страната, днес гостува зам.-кметът на Община Стара Загора Радостин Танев. Поводът беше стратегическа инвестиция във високотехнологично производство в България. Събитието събра извънредният и пълномощен посланик на Унгария в София д-р Миклош Борош, заместник-държавния секретар по развитието на външната търговия на Унгария Каталин Бихори и изпълнителният директор на Унгарската агенция за насърчаване на износа (HEPA) Габор Йеней.

Те се срещнаха с председателя на Борда на директорите на „ВТ ДЗУ“ Золтан Хорват по повод предаване на инвестицията за разширяване на капацитета и внедряване на производствени решения във ВЕАС България, осъществени с подкрепата на унгарската държава.

„Община Стара Загора винаги ще подкрепя инвеститори, които носят със своята дейност добавена стойност. Нашата мисия е да подпомагаме средата, да сме полезни както на бизнеса, така и на хората. „Видеотон България“ разширява своето производство и динамично се налага и утвърждава на пазара“, изтъкна зам.-кметът Радостин Танев пред гостите по време на срещата.

През последните 2 години „ВИДЕОТОН България“ е инвестирала общо близо 9 милиона евро в производствена инфраструктура и модернизация на оборудването във всички четири местни компании от групата, включително и тази за електроника, като и понастоящем са в ход още дейности за реновиране на базата и повишаване ефективността на различните производства в Стара Загора. За инвестицията и значителния принос към индустриалното развитие на града и региона, през 2024 г. „ВИДЕОТОН България“ бе удостоена с наградата „Общински инвеститор на годината“ в категорията „Голяма община“ от Националното сдружение на общините в България.