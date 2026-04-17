Започва цялостно обследване на парк "Аязмото" в Стара Загора с визия за следващите 10 години

Община Стара Загора предприема стратегическа и дългосрочна стъпка за опазване и развитие на парк „Митрополит Методий Кусев („Аязмото“). Предстои цялостно професионално обследване на парка, което ще даде пълна и актуална картина за състоянието на дървесната и храстовата растителност и ще очертае ясен план за действие за следващото десетилетие. Това съобщи зам.-кметът Радостин Танев по време на изнесена пресконференция в парка днес.

На нея присъстваха началникът на отдел „Екология, озеленяване и гори“ Пламен Йорданов, експерти от отдела и началникът на звено „Озеленяване“ Николай Стоев.

По време на събитието беше представен част от екипа на Лесотехническия университет, който ще извърши цялостно професионално обследване на парка - проф. Анелия Пенчева и гл. ас. д-р Стойка Русева. Те споделиха, че целта на обследването е да се изготви пълна и актуална оценка на състоянието на дървесната и храстовата растителност и да се начертае дългосрочен, експертно обоснован план за развитие през следващото десетилетие.

Община Стара Загора вече има сключен договор с университета, като в процеса активно ще се включат и Съюзът на арбористите, както и Съюзът на ландшафтните архитекти в Стара Загора. В екипа участват доценти, докторанти и асистенти с доказан професионален опит. Включен е и млад специалист от Стара Загора, посветил докторската си работа именно на „Аязмото“.

Проучването ще обхване ключови дейности, насочени към опазване и устойчиво развитие на зелената система в парка. Сред тях са:

установяване на болни и рискови дървета и възможностите за тяхното лечение вместо премахване;

оценка на съществуващите растителни видове спрямо променящите се климатични условия;

подбор на по-устойчиви видове за бъдещо залесяване;

ясно дефиниране на случаите, в които премахването на дървета е наложително, както и критериите за това;

анализ на храстовата растителност с цел подобряване на видимостта и безопасността в различните части на парка.

Както подчертават ландшафтните архитекти, професионалното поддържане на растителността е ключов фактор за създаването на сигурна и спокойна среда за отдих. Балансът между опазването на природата и безопасността на посетителите е водещ принцип в предстоящите дейности.

„Екипът на Общината ще работи съвместно с професионалистите от Лесотехническия университет, за да получим реална оценка за състоянието на парка и да осигурим по-безопасна и спокойна среда за всички посетители“, подчерта зам.-кметът Радостин Танев.

Резултатът от обследването ще бъде ясен, поетапен план за действие, изцяло базиран на експертни анализи. Процесът ще се извършва на етапи – част от дейн