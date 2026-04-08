Бившият американски състезател Патрик Макенроу разпали полемика в тенис средите с изказването си, че настоящата лидерка в женската ранглиста Арина Сабаленка е безсилна срещу елитните младежи. Според него представителката на Беларус, която е безапелационна в женските турнири през 2026 година, би претърпяла поражение с тежък резултат като 1:6, 1:6 от първия в ранглистата при момчетата. Лидерското място в тази категория в момента принадлежи на българския феномен Иван Иванов, който през изминалата състезателна година вдигна трофеите на Уимбълдън и US Open при подрастващите.

Анализаторът обясни защо силата на удара при жените е заблуда

Макенроу сподели своите виждания в ефира на Sirius XM, след като получи въпрос какви биха били шансовете му в двубой срещу Сабаленка в момента. Избягвайки прекия отговор, той прибегна до паралел с баскетбола, акцентирайки върху сериозните разминавания във физическата подготовка и динамиката на движение. Макар беларускинята да е в пикова форма след триумфите си в Индиън Уелс и Маями, американецът е убеден, че скоростта и тежестта на ударите правят конкуренцията невъзможна.

"Ако изправите най-добрия 17-годишен играч в света срещу Сабаленка, той ще я победи с 6:1, 6:1 или нещо подобно. Не го казвам, за да омаловажавам женския тенис - аз го обожавам и често го предпочитам пред мъжки мачове, които не са оспорвани. Просто това е коренно различна игра. Хората се заблуждават, защото виждат, че състезателки като Сабаленка удрят форхенда си силно колкото Яник Синер, но те не го удрят със същия спин, а и придвижването по корта е различно", заяви американецът.

Въпросът за мачовете между мъже и жени вече бе тестван от Сабаленка. В демонстративна среща срещу Ник Кириос тя загуби с два сета по 3:6.

