Легенда на тениса смята, че "суперзвездата" Григор Димитров не е на мястото си

Първата българска ракета Григор Димитров продължава да губи позиции в световната ранглиста, а това се отразява пряко на участието му в най-големите турнири. Хасковлията се намира в серия от девет мача без победа, като последният му успех датира от началото на март месец, когато победи Теренс Атман на старта на Индиън Уелс. Заради липсата на резултати Гришо в момента заема 170-а позиция в света, след като преди година бе в Топ 20.

"Квалификациите не са място за Григор Димитров"

Проблемите за най-добрия български тенисист започнаха преди близо година, когато получи тежка контузия по време на участието си на Уимбълдън. Димитров водеше с 2:0 сета на световния №1 Яник Синер в 1/8-финалите, но разкъса гръден мускул, което го извади от кортовете до края на годината. През декември българинът се изигра един мач на турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж, където показа, че възстановяването му е протекло добре. От началото на новия сезон обаче нищо не върви по план. След редица неубедителни представяния Димитров дори се завърна в Чаланджър турнирите след 12 години, но и там не срещна успех, като отпадна още в първите кръгове от съперници, далеч под нивото му.

ОЩЕ: Пак ли се провали, Гришо? И пак, и пак...

Борис Бекер вярва, че Григор ще се върне

Григор бе принуден да играе и квалификации, за да заслужи участието си на Ролан Гарос, но отпадна безславно още в първия кръг. С наближаването на следващия турнир от Големия шлем - Уимбълдън, легендата на тениса Борис Бекер изрази надежда за българина. Той се надява, че хасковлията ще успее да се изкачи в ранглистата и ще получи уайлд кард за основната схема, за да не се налага да играе квалификации.

"Надявам се, че Уимбълдън ще му даде уайлд кард, за да може да влезе в основната схема, защото го заслужава и след това да успее с няколко участия в основна схема, с няколко покани, да се върне в основната схема, защото квалификациите не са място за Григор Димитров", заяви германецът в интервю за предаването Break Point. "Той не става по-млад. Иска все още да играе - нещо, което разбирам, защото това е най-добрият спорт в света. Очевидно е, че квалификациите са тежки. Състезаваш се с 18-19-годишни, които са жадни да играят срещу суперзвездата Григор Димитров. Това е психологически много трудно."

ОЩЕ: Григор Димитров каза дали ще се откаже: "Имам още работа на корта, можеше изобщо да не играя"