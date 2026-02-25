Григор Димитров удари исторически антирекорд, какъвто не е виждал през цялата си кариера

Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби от Теренс Атман на старта на турнира от сериите ATP 500 в Акапулко и така удари исторически антирекорд, какъвто не е виждал през цялата си кариера. Димитров продължи негативната си статистика от началото на сезон 2026, като вече има четири загуби в първите си пет мача през новата година. Това е най-лошият старт на Григор в ATP тура, показа проверка на Actualno.com.

Григор Димитров записа най-слабия си старт в ATP тура

Григор Димитров откри новата 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста в Бризбън, но след това последваха загуби от 84-ия в света Рафаел Колиньон на същия турнир, 35-ия в света Томаш Махач на Australian Open, 41-ия в света Алекс Микелсен в Далас, за да дойде и днешното поражение от 66-ия в света Атман. Понастоящем Димитров е 44-ти в световната ранглиста, след като загуби две места в началото на седмицата.

Гришо загуби четири от първите си пет мача през новата година

Негативното представяне на Димитров може да се обясни най-вече с дългата пауза заради контузия, в която нямаше възможност да играе. Григор опита да се върне още на Мастърса в Париж през 2025 година, където записа една победа, но след това отказа да излезе за втория си мач срещу Даниил Медведев. Положителното за Григор е, че сложи край на черна серия и постави уникален рекорд в Големия шлем.

За сравнение: през 2025 година Григор Димитров стартира с три поредни победи, за да стигне до 1/2-финалите в Бризбън, където след това се отказа срещу Иржи Лежечка заради контузия. Той записа служебна загуба и на Australian Open 2025, тъй като се отказа по време на двубоя с Франческо Пасаро в първия кръг.