Сериозно препятствие се разчисти от пътя на Григор Димитров в Акапулко

Звездата на българския тенис Григор Димитров ще има значително по-лек съперник във втория кръг на ATP 500 турнира в Акапулко, ако успее да преодоли Теренс Атман на старта на надпреварата. Българинът започва участието си на сингъл в ранните часове в сряда, а днес вече се изиграха няколко двубоя от основната схема. Един от тях определи и потенциалния втори съперник на Гришо в Мексико.

Камерън Нори отпадна - 19-годишен испанец чака Григор във втория кръг

Предварителните прогнози бяха, че Григор Димитров ще трябва да срещне Мастърс шампиона Камерън Нори във втория кръг на турнира на твърди кортове. Световният номер 26 обаче отстъпи на 19-годишния испанец Рафаел Жодар, който е 114-ти в света. Жодар се наложи с 6-3, 6-2 за по-малко от час игра, като показа, че испанската школа в тениса продължава да дава плодове в мъжкия световен елит.

Жодар на хартия е по-лек съперник за Димитров от Нори, но на практика испанецът изглежда в много добра моментна форма, като със сигурност е мотивиран да стигне поне до 1/4-финалната фаза, където евентуално би премерил сили с Александър Зверев. Същото обаче важи и за Димитров, който се нуждае от победи, за да си върне самочувствието след дългата пауза за възстановяване от контузията в гръдния мускул.

Иначе Григор Димитров вече тръгна с победа в Акапулко, но на двойки.