Григор Димитров и Флавио Коболи се отказаха от четвъртфинала на двойки в Акапулко

27 февруари 2026, 9:42 часа 235 прочитания 0 коментара
Григор Димитров приключи участието си на турнира от сериите ATP 500 в Акапулко с награден фонд 2,46 милиона долара по-рано от очакваното. Надпреварата в Мексико традиционно събира силен състав и е важна част от подготовката за предстоящите турнири от сериите "Мастърс", но този път българинът не успя да разгърне потенциала си. 

Още в първия кръг на сингъл Димитров отстъпи с 3:6, 3:6 на номер 62 в световната ранглиста Терънс Атман, което сложи край на участието му в основната схема. Поражението му задълбочи негативната серия от загуби. С четири загуби в първите си пет мача от началото на годината Гришо записа най-лошия старт на сезон в кариерата си в ATP тура. 

Впоследствие Димитров и партньорът му на двойки Флавио Коболи се отказаха от четвъртфиналния си двубой срещу тандема на Рафаел Ходар и Родриго Пачеко Мендес, което окончателно сложи точка на кампанията му в Акапулко. 

Димитров е шампион в турнира от 2014 година и традиционно се чувства комфортно на твърдите кортове в Мексико. Тазгодишното ранно отпадане обаче показва, че пред него има работа по стабилизирането на формата преди ключовата част от сезона в Северна Америка. Въпреки това първата ни ракета гледа позитивно на предстоящите срещи като сподели, че с новите си наставници имат ясна посока за развитие. 

