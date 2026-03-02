Въпреки ранното отпадане в Акапулко: Григор Димитров се изкачи в световната ранглиста

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с две места в световната ранглиста на АТP. 34-годишният Димитров, който отпадна още на старта на турнира в Акапулко, вече заема 42-рата позиция с 1105 точки. Националът на България за „Купа Дейвис" Александър Донски се доближава до топ 100 в света на двойки, изкачвайки се до 106-ата позиция със 743 точки.

Карлос Алкарас остава №1

Номер едно в ранглистата на сингъл остава Карлос Алкарас (Испания), който е с 13550 точки, на 3150 пред втория Яник Синер (Италия). В топ 10 единствената промяна е прогресът на Бен Шелтън (САЩ) до 8-ата позиция, който прескача Феликс Оже-Алиасим (Канада).

В топ 10 при класирането на двойки няма промяна, а британецът Нийл Скупски държи първото място с 8280 точки.

