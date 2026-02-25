Григор Димитров приключи рано участието си в Акапулко

Първата ракета на България Григор Димитров приключи участието си още в първия кръг на турнира ATP 500 Акапулко. Българинът отстъпи с 3:6, 3:6 на французина Теренс Атман и записа четвърта поредна загуба, продължавайки негативната си серия.

Димитров отпадна още на старта в Акапулко

Двубоят продължи малко повече от час и половина, като Димитров допусна 4 двойни грешки и цели 26 непредизвикани, което сериозно наклони везните в полза на №63 в световната ранглиста. В първия сет българинът така и не успя да намери ритъма си и го загуби с 3:6.

Във втората част Атман продължи да диктува темпото и поведе с 3:0. Димитров успя да намали изоставането и да остане в мача до 3:5, но нова серия от неточности в решителните моменти доведе до крайното 3:6.

Все пак българинът продължава в турнира на двойки. В тандем с италианеца Флавио Коболи вчера (24 февруари) на осминафиналите той победи двойката Люк Джонсън и Ян Желински, които бяха поставени под номер 4 със 7:6(6), 2:6, с което си гарантираха място на четвъртфиналите.

