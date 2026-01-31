Сабаленка загуби втори пореден финал на Australian Open, Рибакина триумфира (ВИДЕО)

Световната номер 5 Елена Рибакина спечели за пръв път през кариерата си титлата на Откритото първенство на Австралия по тенис! Тя се наложи във финала над !№1 в ранглистатата на ATP Арина Сабаленка с 2:1 (6:4, 4:6, 6:4) за два часа и 18 минути на централния корт в Мелбърн. Беларускинята загуби втори пореден равностоен финал, след като през миналата година отстъпи пред американката Мадисън Кийс.

Елена Рибакина спечели за пръв път Australian Open

Така Рибакина взе реванш за загубата от Сабаленка на финала в Мелбърн през 2023 година, когато пак тя поведе след първия сет, но след това допусна пълен обрат. Това е втора титла за Елена Рибакина от Големия шлем. Tя триумфира и на "Уимбълдън" през 2022.

Exceptional. Elite. Elena 👑



Elena Rybakina is the 2026 Australian Open CHAMPION 🏆 pic.twitter.com/bHuSk06dop — #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2026

Рибакина започна много силно мача с пробив още в първия гейм. След това го затвърди на свой сервис за 2:0. В осмия гейм рускинята, която се състезава за Казахстан, отрази две точки за пробив на световната номер 1 и успя да запази аванса си - 5:3. След това тя спечели частта при своето сервиране.

Във втория сет Сабаленка нямаше какво да губи и започна с по-големи рискове и по-агресивна игра. Още във втория гейм пред нея се отвориха три възможности за пробив, но Рибакина не се предаваше и ги отрази, а след това спечели частта. Така се стигна до 5:4 за Сабаленка, а в 11-ия гейм, тя спечели на нула сервиса на съперничката си, за да изравни резултата при 6:4.

Успехът вдъхна увереност на Арина Сабаленка, която започна да мачка Рибакина и в решаващия сет и поведе набързо с 3:0, като докосваше третата си титла на Откритото първенство на Австралия. Рибакина обаче направи невероятно завръщане, като спечели следващите пет поредни гейма и стигна до 5:3. Чак при този резултат състезателката от Беларус реагира и взе подаването си, но след това Рибакина сервира отлично и завърши мача с ас за крайното 6:4.

ОЩЕ: Българска гордост: Димитър Кисимов е шампион на Australian Open