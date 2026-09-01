Отиде си бившият френски премиер Едуар Баладюр

Френският президент Еманюел Макрон отдаде почит на бившия премиер Едуар Баладюр, описвайки го в X като "взискателен, премерен и всеотдаен слуга" на Франция, който "е посветил живота си на Петата република", съобщава АФП. Баладюр, който почина в понеделник на 97-годишна възраст, е премиер в периода 1993-1995 г. по време на мандата на президента Франсоа Митеран.
Кой е Едуар Баладюр?
Édouard Balladur avait consacré sa vie à la Ve République.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 31, 2026
Député de Paris, ministre puis Premier ministre, ce fidèle du Président Pompidou qu’il accompagna durant son mandat avait la France au cœur. Il en fut le serviteur exigeant, mesuré, dévoué.
Je salue sa mémoire et… pic.twitter.com/PrdwlIvgAm
Той провежда няколко мащабни приватизации на държавни компании. Ключова фигура във френската десница.
През 1995 г. води ожесточена битка за президентския пост срещу приятеля си Жак Ширак, която остави дълбоки белези в тяхната дясноцентристка партия.
Той остава на трето място в първия тур на гласуване след кандидата на социалистите Лионел Жоспен и Ширак.
Той остава депутат до 2007 г.
През 2017 г., на 88-годишна възраст, той е обвинен в насочване на подкупи от държавни оръжейни сделки с Пакистан и Саудитска Арабия към неуспешната му президентска кампания.
Той е оправдан по обвиненията, но бившият му министър на отбраната Франсоа Леотар е осъден условно на две години затвор за злоупотреба с активи.