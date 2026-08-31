Големият фаворит пристигна на US Open с гръм и трясък! Алкарас повали руснак на старта

Големият фаворит се завърна на корта с гръм и трясък. Карлос Алкарас игра за първи път от четири месеца насам, но изглеждаше сякаш никога не е отсъствал. Испанецът постигна безапелационен успех на старта на тазгодишното издание на US Open. Той бързо намери ритъма си и победи руснака Роман Сафиулин в три сета с 6:4, 6:4, 6:4. Алкарас, който се завърна в състезанията миналата седмица, играейки редом със Серина Уилямс в смесените двойки, показа типичната си класа в началото на защитата на титлата си.

Успешен старт на защитата на титлата за Алкарас

"Това бяха наистина трудни пет месеца за мен, така че да мога да изляза на корта "Артър Аш" и да се състезавам отново… както казах преди турнира, не бих могъл да избера по-добър турнир за завръщането си от US Open, тук в Ню Йорк", каза развълнуваният Алкарас след края на срещата. "Това е наистина специално място за мен, специален турнир за мен. Опитах се да се насладя колкото мога. Липсваше ми. Липсваше ми публиката, енергията. Липсваше ми състезанието. Липсваше ми всичко, затова съм просто много щастлив, че успях да се състезавам отново."

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Алкарас игра с превръзка на дясната си ръка и изглеждаше, че навлиза постепенно в мача, като може би се въздържаше малко при сервиса и форхенда си в началните етапи. Но скоро накара публиката да скочи на крака с печеливш форхенд, с който направи пробив в седмия гейм, и не изпитваше видими физически затруднения по време на победата си, продължила 2 часа и 22 минути. Испанецът отрази пет от шестте точки за пробив, с които се сблъска, като изглежда не е загубил нищо от склонността си да повишава нивото си в ключови моменти по време на паузата си поради контузия.

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