Великобритания засилва натиска върху сенчестите финансови системи, помагащи на Русия

Великобритания засили натиска върху сенчестите финансови системи, помагащи на Русия да поддържа военната си икономика, и удвои наказанията за неспазване на санкционния режим, заяви Министерството на финансите в Лондон, цитирано от "Ройтерс". Още: Великобритания вече е враг номер 1 на Русия, но не е добре защитена

"Засилваме икономическия натиск върху Путин и не оставяме място на тези, които му помагат да води незаконната си война, където да се скрият", посочи финансовият министър на Обединеното кралство Джон Хийли, който участва във форума на Г-20 в Ашвил, Северна Каролина, пише БТА.

Тревога за Русия

Присъствието там и на руския финансов министър за пръв път от началото на инвазията на Москва в Украйна през 2022 г. породи недоволство сред европейските страни срещу решението на САЩ да го поканят на фона на продължаващата война в Украйна.

"Великобритания и нейните съюзници трябва да засилят международното сътрудничество за изобличаване на заобикалянето на санкциите и прекъсване на финансовите мрежи, подхранващи руската агресия", добави Хийли.

Той удвои максималната глоба, налагана от Службата за прилагане на финансови санкции (ОФСИ) от 50 на 100% от размера на санкционното нарушение.

Британската национална служба за борба с престъпността обяви общонационална тревога за борба с подкрепяната от Кремъл мрежа "А7", която според британското правителство е използвана за пренасочване на средства, финансиране на обществени поръчки и употреба на чужди банкови системи за избягване на ограниченията.

Тревогата има за цел да помогне на частния сектор в борбата със заобикалянето на санкциите и да гарантира, че Русия плаща пълната цена на санкциите, заяви британското Финансово министерство.

Засега няма коментар от руското посолство в Лондон.

През май Великобритания атакува свързани с Русия платформи за криптовалута, банки и финансови мрежи, за които смята, че са били използвани за заобикаляне на санкциите. Като наказателна мярка срещу тях Лондон замрази активите им на британска земя и забрани на британските фирми да работят с тях.

По-рано този месец Великобритания обяви нова порция санкции срещу руски кораби, банки и промишлени предприятия.

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