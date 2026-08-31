Сълзи, крампи и шокираща изповед: Новак Джокович притесни тенис света на US Open

Емоционални сцени разтърсиха публиката на стадион "Артър Аш" по време на срещата между Новак Джокович и Мариано Навоне от първия кръг на US Open. В началото всичко сочеше към победа за легендарния сърбин, тъй като след като загуби първата част, той спечели следващите два и дори направи пробив в началото на четвъртия сет. Но мачът се обърна на 180 градуса, тъй като Джокович спечели само още един гейм до края на срещата, а Навоне взе четвъртия сет с 6:2 и петия с 6:1, за да си осигури победа със 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1 за четири часа и 36 минути.

Джокович не сдържа сълзите си в Ню Йорк

Това означава, че чакането за 25-а титла от Големия шлем продължава, тъй като Джокович претърпя първото си отпадане на старта на US Open, а това беше и първата му загуба в първия кръг на турнир от Големия шлем от Australian Open през 2006 година. Видимо беше, че сърбинът не се намира в оптимална форма. Той разкри, че се бори със здравословни проблеми още при участието си на Мастърс-а в Синсинати, а тези проблеми отново бяха очевидни на "Артър Аш".

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По време на мача той повръща няколко пъти, а освен това се наложи да му бъде оказана медицинска помощ за проблем в долната част на гърба. Сърбинът на моменти едва се е движеше през четвъртия и петия сет, тъй като е започна да получава крампи. Напрежението си каза думата, като скоро сълзите текнаха от очите на 24-кратния шампион от Големия шлем. Джокович се разплака в момент, в който изоставаше с 1:3 в петия сет, а малко след това се сбогува с US Open.

Какво призна Ноле след края на мача:

"Почувствах отвращение от почти всяка секунда на корта. Но от гледна точка на подкрепата от трибуните беше невероятно. От самото начало те се опитваха да ми дадат сили във важните моменти и съжалявам, че не се представих така, както трябваше или исках", сподели Джокович след края на мача. "Този проблем го имам почти във всеки мач тази година. Гади ми се, повръщам, това е сериозен проблем. И след това цялото ми тяло изключва, появяват се крампи, болка. Не знам дали може да се справя с това. Опитвам се. Ще видим."

Големият въпрос сега е дали тенис легендата е изиграл последния си мач в Ню Йорк, тъй като времето не чака никого. Сърбинът получи бурни овации от публиката на стадион "Артър Аш", когато напускаше стадиона, и дори отдели време да раздава автографи.

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