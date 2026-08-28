Промяна в мисленето на Григор Димитров - самокритиката отстъпва място на насладата от тениса

Най-добрият български тенисист Григор Димитров разкри, че е променил начина, по който гледа на тениса и на собствените си резултати. Българинът призна, че вече се опитва да бъде по-добронамерен към себе си и да се наслаждава повече на всеки момент на корта, осъзнавайки, че времето на професионалния спортист е ограничено.

Григор гледа на загубите от различен ъгъл

"Обичам да печеля, но откривам различен ъгъл и при загубите. Преди бях много критичен към себе си. Тогава става много трудно. Сега опитвам да съм по-мил със себе си, да се наслаждавам на играта. Не знаеш колко още ще играеш", сподели Димитров пред Tennis Channel.

35-годишният тенисист призна още, че самото завръщане в основната схема на US Open има голямо значение за него. След трудния период и контузията Димитров е насочил сериозно внимание и към менталната си подготовка.

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Гришо се радва на квалификациите на US Open, спомня си и победата над Федерер

"Дори по време на контузията спортът ми помогна много. Тази година не се притеснявам, че трябва да играя квалификации. Напротив, радвам се, че мога да изиграя още един мач", каза първата ракета на България.

Димитров се върна и към паметния си полуфинал на US Open през 2019 г., когато победи Роджър Федерер и направи един от най-силните турнири в кариерата си. "Винаги се завръщат спомените. Никога не знаеш. Трябва да имаш вяра и желание, а на моменти и късмет", заяви той.

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