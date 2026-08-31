Кошмар на US Open: Многократна шампионка в Големия шлем допусна 15-а поредна загуба в тениса

Винъс Уилямс записа 15-а поредна загуба на сингъл в тениса, след като 46-годишната легенда отпадна още в първия кръг на US Open. Седемкратната шампионка в турнирите от Големия шлем бе победена от сънародничката си София Кенин с 2:6, 6:7(6), като драмата дойде във втория сет, когато американката изпусна огромен шанс да продължи мача в решаваща трета част.

На 46 години: Винъс Уилямс отпадна от US Open

Уилямс изостана сериозно след загубения първи сет, но във втория показа характера, който я превърна в една от най-големите фигури в историята на тениса. Тя стигна до тайбрек и поведе с 6:2, но не успя да спечели нито една от следващите шест точки. Кенин направи пълен обрат и сложи край на двубоя при 8:6.

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Така негативната серия на бившата №1 в света продължава да изглежда все по-сериозна. Последната ѝ победа на сингъл е далеч назад, а в момента Уилямс заема 618-о място в световната ранглиста. Допълнителен оттенък към загубата даде и часът на започване на двубоя.

Уилямс и Кенин излязоха на "Артър Аш" чак в 00:13 местно време, което превърна срещата в най-късно започналия мач в историята на US Open. След края на битката по трибуните са останали едва около 1000 зрители. "Не е идеално. Определено бих предпочела нещо друго. Не знам друг спорт, в който трябва да започваш толкова късно", призна Уилямс.

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