Григор Димитров вече мисли за 2027-а: "Докато си с ракета в ръка, имаш шанс"

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров явно няма намерение скоро да слага край на професионалната си кариера. 35-годишният българин разкри, че вече мисли за сезон 2027 и дори обсъжда с треньора си кои турнири да играе и как да организира предсезонната си подготовка. Българинът призна, че вече е започнал да планира следващия сезон, което според него е добър знак след трудните месеци, които прекара извън корта.

Григор: Искам да постигна още много неща в спорта

"Искам да постигна още много неща в спорта. В момента участвам в свое собствено състезание. Пътешествието ми досега бе страхотно. Докато си с ракета в ръка, имаш шанс", заяви Димитров в интервю пред Tennis Channel.

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"Вече мисля за догодина. Кои турнири да играя, как да се подготвя по-добре в предсезонната подготовка. Треньорът ми ме пита за какво говоря изобщо, а аз вече предлагам неща за подготовката. Смятам, че това е добър знак", сподели той.

Димитров говори и за сблъсъка с по-младото поколение, като посочи, че неговото предимство е натрупаният опит. Според него младите играчи удрят по-силно, но ветераните могат да компенсират с вариативност и различни начини на атака.

Той коментира и едноръкия бекхенд - един от най-разпознаваемите елементи в играта му. Димитров не очаква ударът отново да стане масов в професионалния тенис, но призна, че за него изпълнението на бекхенд по правата остава един от най-красивите моменти в играта.

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