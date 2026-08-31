Изненадата е факт! Новак Джокович е аут от US Open

Голямата изненада на US Open е факт! Четирикратният шампион в Ню Йорк Новак Джокович отпадна още в първия кръг на последния за годината турнир от Големия шлем след огромна драма. Сърбинът претърпя поражение в пет сета от аржентинеца Мариано Навоне с 6:7(5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6. Това е исторически момент за световния тенис, тъй като Джокович допуска подобно ранно отпадане за първи път от цели 20 години насам, прекъсвайки серия от 78 поредни победи на старта на "мейджър" турнири.

Джокович е аут от US Open

Срещата започна отлично за Новак Джокович, който поведе с 3:0 гейма. Аржентинецът Мариано Навоне обаче намери ритъма си, върна пробива и вкара частта в тайбрек. В него Навоне показа по-стабилна игра в ключовите моменти и изненада фаворита, измъквайки успех на със 7:5 точки. Втората част бе равностойна, но Джокович успя да се наложи в края и стигна до 7:5. Третият сет подсказа, че сърбинът има физически проблеми. Макар да се движеше трудно по корта и да слагаше ръце на коленете си след дългите разигравания, той дочака своя момент, проби за 5:4 и затвори частта на свой сервис.

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Мариано Навоне тотално доминираше в четвъртата част, докато силите на Джокович видимо изчезваха. Аржентинецът се възползва максимално от това и стигна до убедителното 6:2. Решителната пета част също бе изцяло за Навоне и той спечели с 6:1. Мариано Навоне записва най-великата победа в досегашната си кариера и продължава уверено напред в Ню Йорк. Във втория кръг той ще се изправи срещу победителя от двойката Матео Беретини и Стан Вавринка.

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