Тръмп призова Венецуела сама да реши за ОПЕК

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че Венецуела трябва да реши дали да напусне Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК), от която е част повече от 60 години. "Това зависи от тях.", каза Тръмп пред репортери след публикация на Bloomberg миналата седмица, в която се казва, че Венецуела обмисля дали да напусне организацията, само месеци след оттеглянето на Обединените арабски емирства (ОАЕ). Още: Тръмп: Ще отговорим на иранската атака, ще ги ударим здраво (ВИДЕО)

Бъдещето на петролната индустрия

Вашингтон поддържа строг надзор върху петролната индустрия на Венецуела, откакто американските сили заловиха тогавашния президент Николас Мадуро през януари.

Малко след това двете страни подписаха пакт, който позволи да се увеличи износът на суров петрол от Венецуела за САЩ. В петък Тръмп обяви още по-голяма сделка за САЩ за 17 големи петролни находища във Венецуела, които съдържат около 64 милиарда барела доказани запаси от суров петрол, една пета от общия обем на страната, и биха могли да осигурят до 1,5 милиона барела на ден доставки за САЩ.

Тръмп заяви в понеделник, че големите американски компании Exxon Mobil и Chevron са сред компаниите, ангажирани да инвестират в страната, без да дава подробности.

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