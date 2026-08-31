Григор Димитров запази позицията си, Иван Иванов с нов рекорд в световната ранглиста

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази 137-ото си място в обновената световна ранглиста на АТР преди началото на US Open. Българинът е с актив от 432 точки, докато при останалите ни представители има раздвижване. Най-голямото постижение е на Иван Иванов, който записа ново най-добро класиране в кариерата си, а Димитър Кисимов направи впечатляващ скок след първата си титла при мъжете.

Григор Димитров остава 137-ми в света

35-годишният Димитров ще започне участието си на US Open срещу австралиеца Алексей Попирин. Българинът се намира на 137-ата позиция, докато втората ракета на страната Пьотр Нестеров отстъпи с едно място до №301 със 184 точки. Димитър Кузманов загуби девет позиции и вече е №382 със 135 точки, а Александър Донски се смъкна с четири места до №523 с 84 пункта.

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В същото време Иван Иванов продължава да пише история. Юношеският шампион на Уимбълдън и US Open за 2025 година се изкачи до №530 в света с 82 точки, което е най-високото класиране в кариерата му.

Още по-впечатляващ е скокът на Димитър Кисимов, който се изкачи с цели 586 позиции до №1036. 18-годишният българин спечели първата си титла на сингъл от турнири от World Tennis Tour в Куршумлийска Баня, след като на финала победи сърбина Кристиян Юхас със 7:5, 4:6, 6:1.

В челото на ранглистата няма промени. Яник Синер остава №1 с 12 800 точки, следван от Александър Зверев със 7790 и Карлос Алкарас със 7160.

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