Войната в Иран::

Григор Димитров запази позицията си, Иван Иванов с нов рекорд в световната ранглиста

31 август 2026, 14:01 часа 607 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Григор Димитров запази позицията си, Иван Иванов с нов рекорд в световната ранглиста

Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази 137-ото си място в обновената световна ранглиста на АТР преди началото на US Open. Българинът е с актив от 432 точки, докато при останалите ни представители има раздвижване. Най-голямото постижение е на Иван Иванов, който записа ново най-добро класиране в кариерата си, а Димитър Кисимов направи впечатляващ скок след първата си титла при мъжете.

Григор Димитров остава 137-ми в света

35-годишният Димитров ще започне участието си на US Open срещу австралиеца Алексей Попирин. Българинът се намира на 137-ата позиция, докато втората ракета на страната Пьотр Нестеров отстъпи с едно място до №301 със 184 точки. Димитър Кузманов загуби девет позиции и вече е №382 със 135 точки, а Александър Донски се смъкна с четири места до №523 с 84 пункта.

Още: Григор Димитров - Алексей Попирин: Кога и къде да гледаме мача от първия кръг на US Open 2026 (ОБНОВЕНА)

Григор Димитров

В същото време Иван Иванов продължава да пише история. Юношеският шампион на Уимбълдън и US Open за 2025 година се изкачи до №530 в света с 82 точки, което е най-високото класиране в кариерата му.

Още по-впечатляващ е скокът на Димитър Кисимов, който се изкачи с цели 586 позиции до №1036. 18-годишният българин спечели първата си титла на сингъл от турнири от World Tennis Tour в Куршумлийска Баня, след като на финала победи сърбина Кристиян Юхас със 7:5, 4:6, 6:1.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В челото на ранглистата няма промени. Яник Синер остава №1 с 12 800 точки, следван от Александър Зверев със 7790 и Карлос Алкарас със 7160.

Още: Промяна в мисленето на Григор Димитров - самокритиката отстъпва място на насладата от тениса

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Григор Димитров АТП класация Иван Иванов, тенис
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Тенис
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес