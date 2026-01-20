Григор сложи край на черна серия и постави впечатляващ рекорд в Големия шлем

Голямата звезда на българския тенис Григор Димитров за съжаление отпадна още на старта на Откритото първенство на Австралия, след като отстъпи в три сета на намиращия се в страхотна форма Томаш Махач. Чехът, който преди дни спечели титлата в Аделаида, категорично надигра Гришо, като за това помогна и по-лошото физическо състояние на българина, който се завърна след дълга пауза заради контузията на Уимбълдън.

След 6 поредни отказвания: Григор Димитров завърши мач в Големия шлем

Въпреки че загуби от Махач, Григор Димитров може да извлече и позитиви от участието си. Той изигра пълен 3-сетов двубой в турнир от Големия шлем и не се отказа, въпреки видимото неразположение, което имаше на корта в последния сет. По този начин Димитров сложи и край на черната серия от отказвания на турнири от Големия шлем. Българинът се отказа в мачове на Уимбълдън 2024, US Open 2024, Australian Open 2025, Ролан Гарос 2025, Уимбълдън 2025, а на US Open 2025 дори не участва.

Григор Димитров е рекордьор по брой поредни участия на Australian Open сред действащите играчи

След шест поредни мейджър турнира, в които бе принуден да се оттегли заради травми, сега Димитров прекрати тази кошмарна статистика. Освен това Димитров постави и впечатляващ рекорд на Australian Open, като записа рекордно 16-то поредно участие на турнира в Мелбърн. Той е рекордьор сред действащите тенисисти по брой поредни участия на Australian Open, като споделя първото място с Адриан Манарино, който също записа 16-то поредно участие в надпреварата.

Иначе Откритото първенство на Австралия е най-силният турнир на Григор Димитров в Големия шлем, като има един полуфинал и три четвъртфинала - резултати, които надхвърлят представянето му в останалите три мейджър надпревари. За трети път в кариерата си Димитров отпада още в първия кръг в Мелбърн, като това му се случи и през 2024-та заради контузия, както и през далечната 2013-та, когато отстъпи на по-високо ранкирания Жулиен Бенето.

