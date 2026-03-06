Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Новак Джокович сложи край на спекулациите: Кога приключва кариерата си?

06 март 2026, 18:33 часа 590 прочитания 0 коментара
Новак Джокович сложи край на спекулациите: Кога приключва кариерата си?

Новак Джокович сложи край на всички спекулации около бъдещето си в тениса, като ясно заяви, че няма намерение да се оттегля в близко време. Сърбинът подчерта, че ще остане на корта, докато продължава да изпитва мотивация и желание да се състезава на най-високо ниво. Бившият №1 в света започна сезона впечатляващо и успя да се върне в челната тройка на световната ранглиста. Силното му представяне на Australian Open, където достигна до финала, показа, че и на този етап от кариерата си той може да се конкурира с най-добрите играчи в тура. 

Джокович обяви, че ще продължи да се състезава, докато изпитва мотивация

На пресконференция преди старта на Indian Wells Джокович коментира формата си от началото на годината и ключовите мачове в Австралия. Той припомни драматичната си победа срещу Яник Синер след петсетов двубой, който определи като един от най-силните си мачове в Мелбърн през последните години. След това обаче на финала трябваше да признае превъзходството на Карлос Алкарас. 

Още: Рафаел Надал прати Новак Джокович в "девета глуха" - няма шанс за 25-а титла от Големия шлем

Новак Джокович

Според сръбската звезда достигането до финала на Australian Open е важен знак, че все още може да се бори за най-големите трофеи. Той подчерта, че резултатите му дават увереност и доказват, че продължава да бъде конкурентоспособен на най-високото ниво в професионалния тенис. 

Сега вниманието на Джокович е насочено към Индиън Уелс – турнир, който има специално място в кариерата му. Сърбинът дели рекорда по титли в надпреварата с Роджър Федерер и ще се опита да излезе еднолично начело. До момента балансът му в турнира е впечатляващ – 51 победи срещу 11 загуби. 

Още: След като пропусна турнира в Доха Джокович се завръща на кортовете в Маями

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Новак Джокович

Първият му съперник в тазгодишното издание ще бъде победителят от срещата между Джовани Мпечи Перикар и Камил Майхжак. Джокович влиза в турнира с амбицията да добави още една титла към богатата си колекция и да затвърди позициите си сред най-добрите в света.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кристин Попова
Кристин Попова Отговорен редактор
Новак Джокович Мастърс Индиън Уелс
Още от Тенис
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес