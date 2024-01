Гришо се поизпоти, но се справи с Кокинакис и продължава напред на Australian Open (ВИДЕО)

Oooft, that @GrigorDimitrov backhand is a work of art. The Bulgarian has won the first set of Thanasi Kokkinakis 6-3. #AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/iOVO7turUA

Двубоят започна с размяна на геймове и така се стигна до резултат 2:1 в полза на Григор Димитров. В четвъртия гейм българинът показа страхотен тенис и успя да пробие австралийския си съперник, след което да затвърди пробива си, за да поведе с 4:1. Гришо можеше да направи втори пробив в петия гейм, но не успя и Кокинакис направи резултата 4:2. Последва нова размяна на геймове за 5:3. В деветия гейм Гришо отново демонстрира класата си и затвори първата част с 6:3.

Във втората част Димитров отново показа класата си

Вторият сет започна вихрено за Димитров, който проби Кокинакис още в първия му сервис гейм, за да поведе с 1:0. След това българинът затвърди брейк пойнта и поведе с 2:0. Австралиецът все пак успя да върне един гейм.

След това обаче Гришо не му остави никакви шансове, и след като спечели своя сервис гейм реализира нов пробив като по този начин направи резултата в сета 4:1. Кокинакис върна един гейм за 4:2, но силите му не стигнаха за нищо повече и Димитров затвори сета с два бързи гейма и общ резултат 6:2.

Третият сет бе доста оспорван

Fair to say the crowd are right into this one!@TKokkinakis holds a 2-1 lead in the fourth set, but trails @GrigorDimitrov two sets to one on the night. #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/hMUYfCoV8L — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2024

Третият сет бе доста оспорван като още в първия гейм Димитров бе близо до пробив, но Кокинакис успя да спаси три брейкбола и да го спечели за 1:0. След това българинът взе своя сервис гейм, преди австралиецът също да вземе своето подаване за 2:1.

Гришо имаше сериозни трудности в четвъртия гейм, когато бе много близо до това да бъде пробит, но запази хладнокръвие и изравни. Последва нова размяна на геймове, за да се стигне до 4:4. Деветият гейм мина под диктовката на австралиеца, който поведе с 5:4. След това Кокинакис успя да пробие първата ни ракета и по този начин да спечели сета с 6:4.

Четвъртият сет реши победителя

Grigor Dimitrov blocks out the noise, holds his nerve and overcomes a fired-up Thanasi Kokkinakis to advance!



He defeats the Aussie 6-3 6-2 4-6 6-4 to set up a third round date with Nuno Borges.@GrigorDimitrov • #AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/E2voCx7Taw — #AusOpen (@AustralianOpen) January 18, 2024

Четвъртият сет започна с гейм за Кокинакис, който лесно спечели подаването си. Григор Димитров също продължи да бъде концентриран и изравни за 1:1. В следващия гейм българинът стигна до точка за пробив, но не се възползва и австралиецът поведе с 2:1. Гришо обаче нямаше намерение да се отказва и отново изравни.

В петия гейм българинът бе много близо до пробив. Димитров имаше два брейк пойнта, но ги пропусна и се стигна до дюс. В крайна сметка австралиецът си взе подаването, за да поведе с 3:2. Гришо спечели следващия гейм, но в седмия нямаше никакъв шанс и Кокинакис го затвори на 15, за да стане резултатът 4:3 за представителя на домакините. Димитров допусна лек спад в осмия гейм и позволи на австралиеца да поведе в точките, но след това бе безгрешен и затвори частта за 4:4.

Деветият гейм бе изключително оспорван. Кокинакис водеше с 40:30, но Димитров успя да изравни и се стигна до дюс. В крайна сметка Гришо успя да пробие съперника си и сервира за мача. В десетия и последен гейм в срещата българинът не допусна изненада, и след като затвори частта на нула спечели двубоя.

