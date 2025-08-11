Роджър Федерер обяви дългоочаквано завръщане в игра, след като се оттегли през 2022 г.

Легендарният Роджър Федерер ще се завърне на корта тази година! Както е известно, 20-кратният носител на титли от Големия шлем прекрати активната си кариера в края на 2022 година. Оттогава той често присъства на най-големите тенис турнири от трибуните. Сега обаче Маестрото отново ще стъпи на корта с ракета в ръка. Федерер потвърди участието си на тазгодишното издание на турнира от сериите Мастърс в Шанхай.

Федерер ще играе на двойки в Шанхай

Швейцарецът ще играе в турнира на двойки "Роджър и приятели" на 10 октомври. Събитието обещава уникална смесица от тенис и забавление, с участието на забележителни личности, сред които актьорът У Лей, бойният артист и актьор Дони Йен, и бившият №3 в света и двукратен шампион от Големия шлем на двойки Джън Джие.

ОЩЕ: "Той не заслужава да бъде определян като най-великия тенисист на всички времена"

Федерер ще се завърне на Шанхай Мастърс за първи път от 2017 г., когато спечели втората си титла на сингъл на турнира. Мачът на двойки предлага рядък шанс да видите Федерер отново на корта редом с известни личности и бивши тенис звезди. Очаква се завръщането на една от най-големите икони на тениса, дори в демонстративна обстановка, да предизвика вълнение в Шанхай и да отбележи забележителното му наследство на най-големите сцени в спорта.

Наскоро Федерер присъстваше на трибуните по време на мача от четвъртия кръг на стария си съперник Новак Джокович. Той беше посрещнат от бурни аплодисменти, когато влезе в ложата заедно със съпругата си Мирка. Носеше син костюм с кръгла лилава значка на ревера, която бившите шампиони получават, за да обозначат, че са членове на "Ол Инглънд Клъб". Бившият №1 в швейцарската тенис класация спечели първата си титла на турнир от Големия шлем на трева през 2003 г. и осмата си през 2017 г. Месец по-рано тенис иконата застана редом до Джокович и Анди Мъри на Ролан Гарос в сърдечна почит към Рафаел Надал, отбелязвайки забележителната кариера на испанеца и несравнимата му доминация във френската столица.

ОЩЕ: Федерер и Надал аплодираха великото шоу на Алкарас и Синер във финала на Ролан Гарос

Roger Federer is coming back to Shanghai 🤩



Join us on October 10th for the @rogerfederer and Friends Celebrity Doubles Match!#rolexshanghaimasters pic.twitter.com/6gpnkFfl6B — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) August 10, 2025