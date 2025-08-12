Бивш №3 в света тенисист: „Не е адекватно да сравняваме Алкарас и Синер с Голямата тройка“

Гръцкият спортист Стефанос Циципас изрази мнението си по една нашумяла тема в медийното пространство. Става дума за това как редица легенди на световния тенис, сред които са Джон Макенроу и Матс Виландер, заявиха, че Яник Синер и Карлос Алкарас са по-качествени от Голямата тройка. Това предизвика острата реакция на бившия №3 в света тенисист, който смята това за напълно неприемливо на този етап.

Гръцкият тенисист не смята младите звезди за по-добри от Голяма Тройка

„Не можем да кажем, че Яник и Карлос са по-добри от Роджър и Рафа, докато не спечелят същия брой турнири като тях. На всички ни е ясно, че двамата играят тенис на изключително високо ниво, но хората показват изключително краткосрочна памет и са готови да зачеркнат 20-годишно тенис наследство само заради един мач, както се случи след финала на тазгодишния Ролан Гарос“, започна Циципас.

„За всички изглежда е по-лесно да похвалят нещо, което се случва пред очите им, защото споменът е все още пресен и постепенно битките от близкото минало избледняват. Разбирам това и не се съмнявам, че Яник и Карлос имат потенциала да се превърнат в следващите легенди на нашия спорт, но засега не е адекватно да ги сравняваме с хора, които са спечелили по над 20 титли от Големия шлем“, продължи бившият №3 в света.

„Изумен съм колко много легенди просто се пуснаха по течението и започнаха да ги поставят над Федерер, Надал и Джокович. За мен Голямата тройка издигна тениса на изключително високо ниво и популярността на нашия спорт до голяма степен се дължи на тях, така че е неуважително да ги поставяме под играчи, които тепърва започват своите кариери“, завърши гръцкият тенисист.

